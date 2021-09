OL: coup dur pour Moussa Dembélé, arrêté plusieurs semaines

La victoire de l’OL face à Troyes (3-1) mercredi a été en partie gâchée par la blessure contractée par Moussa Dembélé. Le co-meilleur buteur du club est indisponible pour plusieurs semaines.

Un projet de jeu qui se met en place et séduit, au point de bousculer le PSG, des résultats qui s’améliorent et une remontée au classement, l’OL vivait des dernières heures heureuses. Notamment après un succès mercredi face à Troyes (3-1) lors de la 7e journée de Ligue 1. Mais une ombre avait plané sur le Groupama Stadium. Celle de la blessure de Moussa Dembélé. Entré en jeu à la 66e minute face à l’Estac à la place d’Islam Slimani, l’ancien joueur du Celtic Glasgow s’est blessé à cette occasion. "Moussa Dembélé, victime hier soir d'un choc direct sur le péroné droit au cours du match OL / Troyes, présente une fissure localisée qui va engendrer plusieurs semaines d’indisponibilité", annonce l’OL ce jeudi.

Co-Meilleur buteur de Ligue 1

"L’Olympique Lyonnais mettra en place toutes les dispositions pour assurer à Moussa Dembélé le meilleur suivi médical afin d’envisager son retour dans le groupe le plus rapidement possible", poursuit le communiqué du club rhodanien.

Une blessure malvenue pour Lyon qui va perdre son élément le plus efficace, avec Lucas Paqueta, cette saison avec déjà 4 buts inscrits. Un total qui en fait actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 avec six autres joueurs : Kylian Mbappé (PSG), Elbasan Rashani (Clermont), Gaëtan Laborde (Montpellier puis Rennes), Ludovic Blas (Nantes), Amine Gouiri (Nice), et donc Lucas Paqueta (OL).