Ligue Europa: "C'est super", Bosz ravi de "jouer deux matchs par semaine"

Heureux d'accompagner le retour en Europe de l'OL, qui affrontera les Glasgow Rangers jeudi (21h) pour le début de la phase de groupes de la Ligue Europa, Peter Bosz se veut serein. Le menu copieux qui attend son équipe dans les prochaines semaines ne l'inquiète pas.

Un déplacement ce jeudi à Glasgow (21h) pour affronter les Rangers en phase de groupes de la Ligue Europa. Puis un choc dimanche au Parc des Princes en Ligue 1 face au leader parisien. Avant, trois jours plus tard, de recevoir le promu troyen. Puis Lorient, à nouveau trois jours après. Voilà le calendrier pour le moins chargé qui attend l’OL d’ici la fin du mois. Un menu copieux, mais Peter Bosz ne s’en plaindra surtout pas. Bien au contraire.

"C'est super d'être là. On veut jouer deux fois par semaine, je suis heureux. Ce n'est pas un problème, les joueurs sont en forme, ils peuvent jouer deux matchs par semaine. Ça fait plaisir d'être là", s’est réjoui l’entraîneur néerlandais ce mercredi en conférence de presse, à la veille de défier les Rangers à Ibrox Park. "Notre ambition est de gagner tous les matchs. Il faut gagner et bien jouer. Si tu gagnes mais que tu ne joues pas bien, tu n'y arriveras pas. On est sur la bonne voie mais il faut toujours progresser", a-t-il poursuivi. De retour sur la scène européenne après une saison blanche, les Gones se veulent ambitieux, eux qui ont hérité d’un groupe vraiment à leur portée puisqu’ils affronteront également Brondby et le Sparta Prague.

"L'équipe doit progresser"

Après un début de saison compliqué, ils ont relevé la tête en dominant Nantes (1-0) et Strasbourg (3-1) en championnat. "On ne doit pas seulement s'améliorer en défense, c'est l'équipe qui doit bien jouer et progresser. C'était déjà mieux en défense contre Strasbourg, et dans notre façon de presser et de rester compact", a souligné Bosz, qui sera privé à Glasgow de Moussa Dembélé, blessé, mais qui pourra compter sur Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta et Xherdan Shaqiri. Ils ont tous été autorisés à se rendre en Ecosse après avoir craint de devoir rester en France pour des raisons sanitaires.

A Glasgow, face aux hommes de Steven Gerrard, l'OL affrontera une équipe qui occupe actuellement la tête de son championnat (12 points pris en 5 matchs) et qui pourra compter sur un public bouillant. Mais pas de quoi effrayer les Lyonnais, à en croire Karl Toko Ekambi : "J'ai déjà joué ici avec Villarreal, on va s'adapter. On sait que c'est un peu chaud ici, ça ne va pas nous faire peur, ça va nous motiver pour faire un grand match."

>> Les Coupes d'Europe sont à suivre cette saison sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres