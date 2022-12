Amical: l’OL s’incline face à Monza, inquiétude pour deux Gones blessés

Pour son premier match sous l’ère Textor, l’Olympique Lyonnais a perdu sa dernière rencontre amicale face à Monza (1-2), jeudi au Groupama Stadium. Malo Gusto et Henrique sont sortis sur blessures.

Laurent Blanc peut se faire du souci… Si l’entraîneur de l’OL n’a eu de cesse de répéter qu’il prépare son équipe pour la reprise de la Ligue 1 mercredi prochain avec un déplacement à Brest, il n’aura sans doute pas été rassuré par les matchs amicaux disputés par son équipe durant la trêve internationale. Ce jeudi, l’OL a bouclé sa série de cinq rencontres amicales par une défaite à domicile face à Monza (2-1). Mota (27e) et Caprari (63e) ont scoré pour la formation italienne classée 14eme de Serie A. Castello Lukeba a réduit l’écart dans le temps additionnel (92e).

Malo Gusto et Henrique blessés

Mais cette défaite n’est pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Malo Gusto et Henrique, touchés respectivement à la cuisse et au genou, ont dû quitter la pelouse, blessés. Deux blessures qui semblent sérieuses, notamment pour le latéral gauche brésilien, en pleurs au moment de quitter la pelouse du Groupama Stadium. "Ça n’a pas été bon et en plus on perd nos deux arrières d’ailes, a réagi Laurent Blanc au micro de OLTV. Ça, c’est la pire nouvelle ! Nico n’est pas là (Tagliafico, sacré champion du monde avec l'Argentine, ndlr) Il y a quelqu’un qui nous en veut avec les arrières d’ailes ? La soirée est très négative. Il faut essayer d’avoir une réaction le 28 décembre (contre Brest), le match le plus important. On ne s’ajoute pas beaucoup de moral avec ce match là. On fait du jeu toute la semaine mais notre problème n’est pas quand on a le ballon mais quand on ne l’a pas. On perd tous les duels."

Après cette triste rencontre, la première de l'ère Textor, l'Olympique Lyonnais achève ses matchs de préparation avec un bilan mitigé de deux victoires, un nul et deux défaites.