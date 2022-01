OL-ASSE: Bosz admet une "victoire minimaliste" dans le derby

L’OL s’est imposé 1-0 vendredi face à Saint-Etienne grâce à un penalty de Moussa Dembélé dès la 15e minute. En conférence de presse, Peter Bosz a reconnu que la victoire 1-0 de l’OL vendredi soir grâce un pénalty de Moussa Dembélé était une "victoire minimaliste", mais il souligne son importance.

Un derby ça se gagne, et c’est tout. A l’issue de la rencontre entre Saint-Etienne et l’OL vendredi soir, l’entraîneur lyonnais Peter Bosz a lui-même admis qu’ils n’avaient pas livré une grande prestation face au dernier de Ligue 1. Victorieux 1-0 face à Saint-Etienne grâce à un pénalty accordé dès la 15e minute aux Lyonnais, le coach néerlandais souhaite avant tout souligné la victoire importante dans un derby : "Victoire minimaliste ? Oui, absolument mais importante et méritée. Je pense qu’on a bien démarré la première mi-temps. Tout de suite on a fait un pressing très haut, on a marqué un but sur penalty."

"Les trois points c’était le plus important aujourd’hui"

Le technicien reconnaît tout de même qu’il n’était pas spécialement serein en fin de match : "Jusqu’à la fin c’était difficile. Mais c’est bien aussi, parce que pour la deuxième fois d’affilé on n’a pas prise de but. Encore une fois, les trois points c’était le plus important aujourd’hui." A l’instar de ses joueurs, Peter Bosz lui aussi se satisfait de cette victoire sur le fil, qui permet à l’OL de remonter à la 10e place de Ligue 1. Le club rhodanien n'est qu'à trois petits points d'une place européenne.

L’entraîneur défend tout de même le match de son équipe : "Si on n’avait aucunes occasions, là je serais vraiment inquiet mais on a des occasions. Mais si aujourd’hui on gagne avec 3-0, tout le monde va dire '3-0, super…' sans vraiment jouer super bien." Adepte des victoires 1-0, l’OL c’était déjà imposé sur ce score le week-end dernier face à Troyes. Et Peter Bosz se rassure comme il peut : "Ce qui est bon c’est qu’on n'a presque pas donner d’occasions pour l’adversaire, ni à Troyes, ni ici."