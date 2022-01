Saint-Etienne: Dupraz demande du renfort après la défaite face à l'OL et la sale série des Verts

Après la défaite face à l'OL (1-0) dans le derby ce vendredi, Pascal Dupraz a adressé un message à la direction, en demandant du renfort en attendant le retour des joueurs présents à la CAN 2022.

Pascal Dupraz n'est pas satisfait. Non seulement son équipe s'est inclinée dans le derby face à l'OL (1-0), mais la performance n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Pour arriver à ses maintenir, l'entraîneur stéphanois espère des renforts.

"On attend des retours, notamment les Canistes (Bouanga, Khazri, Moukoudi, Neyou, Sow). Il y a des manques. Avec la signature de Mangala, il nous faut un attaquant de plus. C'est ce qu'on souhaite, ainsi qu'un joueur de plus pour atteindre les cinq recrues. Il faut moins de frilosité et plus d'armes. Avec davantage d'armes, j'aurais les idées plus claires", a expliqué Dupraz en conférence de presse.

Un groupe motivé malgré des résultats terribles

Auteurs d'une nouvelle prestation décevante (une frappe cadrée en 90 minutes), les Verts se compliquent la tâche dans leur quête du maintien, mais ne baissent pas les bras pour autant. "Un Sainté un peu plus joueur aurait mis davantage les Lyonnais en difficulté. Il faut passer à autre chose, les garçons ne lâchent pas. Nos contenus doivent être meilleurs pour marquer des points et s'extirper de la 20e place", concède Pascal Dupraz.

Pour quitter ce fameux siège de la lanterne rouge, l'ASSE va devoir s'arracher puisque le club compte cinq points de retard sur Lorient, 18e et premier barragiste, et reste sur une cinglante série de sept défaites consécutives en championnat. Seule éclaircie dans un ciel bien gris: le parcours en Coupe de France, où les coéquipiers de Paul Bernardoni doivent affronter Bergerac en 8e. Mais la priorité reste de maintenir le navire stéphanois en Ligue 1 et éviter une dérive historique. Et cela commence dès mercredi face à Angers.