OL-ASSE: un tout petit derby dont Lyon sort vainqueur, terrible série pour les Verts

L'OL s'est imposé ce vendredi face à Saint-Etienne (1-0) et s'adjuge le 124e derby. Dans une rencontre loin d'être emballante, les Lyonnais ont fait la différence sur penalty et enfoncent davantage les Verts, bon derniers du championnat.

L’OL s’adjuge le 124e derby de l’histoire. Une semaine après une victoire poussive à Troyes, les Gones enchaînent une deuxième victoire consécutive, face à Saint-Etienne (1-0) au Groupama Stadium, et en profitent pour mettre un nouveau coup derrière la tête de leur meilleur ennemi, battu sur le fil face à Lens le week-end dernier.

Comme chaque derby, les contacts ont été au rendez-vous et le jeu a été trop souvent haché (24 fautes). En revanche, les occasions se sont faites attendre, même si Moussa Dembélé a su convertir la première (et rare) opportunité lyonnaise au quart d’heure de jeu, sur pénalty. Il s’agit de son quatrième but face aux Verts, sa proie favorite en Ligue 1.

Sans être transcendant, l‘OL a gardé le monopole du ballon et aurait pu faire le break avant la pause, mais Paul Bernardoni s’est imposé devant Houssem Aouar. Mais comme souvent, les hommes de Peter Bosz se sont fait peur et Anthony Lopes a éteint l’incendie devant Mahdi Camara. Preuve de l’engagement dans ce derby, Léo Dubois a dû céder sa place avant la pause, victime de deux chocs avec ses coéquipiers.

Bernardoni décisif

Portés par l’entrée de Bakary Sako à la pause, les Stéphanois ont mis un peu plus le pied sur le ballon mais la défense a souffert face aux appels en profondeur des Lyonnais. Comme en première période, Houssem Aouar a manqué son duel face à Bernardoni, une belle opportunité de tuer ce derby au retour des vestiaires. Pour son premier derby, l’ancien angevin s’est montré solide pour éviter à son équipe de repartir avec une valise en s'interposant devant Tino Kadewere.

Sept défaites d'affilée pour les Verts

Quand ce n'est pas le gardien, ce sont les attaquants lyonnais qui jouent très mal le coup en contre, Paqueta envoyant sa frappe du gauche dans les tribunes du Groupama Stadium. Un nombre incalculables d'occasions non converties qui n'ont pas porté préjudice à l'OL, pourtant mauvais élève dans le dernier quart d'heure.

Avec cette victoire, la 8e de la saison, l’OL grimpe à la 10e place et se rapproche des places européennes, alors que Saint-Etienne enchaîne une quatrième défaite lors des cinq derniers derbies, un septième revers d'affilé en championnat, et reste bon dernier de Ligue 1, à cinq points de Lorient, 18e et barragiste.