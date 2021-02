OL: Aulas confirme envisager une prolongation de Garcia

Après l'avoir évoqué une première fois début février, Jean-Michel Aulas a une nouvelle fois laissé entendre qu'une prolongation pourrait être proposée à Rudi Garcia, dont le contrat se termine en juin prochain.

À deux jours du match de l'Olympique Lyonnais face à Brest, Jean-Michel Aulas était présent en conférence de presse. Non pas pour évoquer la situation sportive de son équipe, qui a perdu son troisième match de Ligue 1 cette saison, contre Montpellier (1-2) le week-end dernier, mais pour évoquer le bilan financier de l'OL.

"Il est possible qu'il soit renouvelé"

Après avoir présenté les résultats d'exploitation du club, Jean-Michel Aulas s'est vu poser une question sur l'avenir de Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, dont le contrat prendra fin en juin prochain. Et le président lyonnais a laissé entendre qu'une prolongation est toujours envisageable.

"Le staff reste en place jusqu'au 30 juin et jusqu'à la fin de cette saison mais il est possible qu'il soit renouvelé. J'ai toujours dit que l'on discuterait à la fin de l'année en cours pour savoir quelles seraient les possibilités pour le futur", a expliqué Aulas en conférence de presse.

Aulas ouvre la porte à une prolongation pour la deuxième fois

Alors que Lyon occupe la 3e place de la Ligue 1, à trois points du leader lillois et à deux points du dauphin parisien, les résultats acquis en fin de saison auront un impact sur la décision des dirigeants rhodaniens. "Une qualification en Ligue des champions ou un titre apporteraient un certain nombre de réflexions à notre ligne de conduite", a ainsi indiqué Jean-Michel Aulas. Depuis le début de l'année 2021, c'est la deuxième fois que le président lyonnais ouvre la porte à une prolongation de Garcia.

Dans l'émission "Comme jamais", diffusée sur RMC Sport le 5 février dernier, Aulas s'était confié à Mohamed Bouhafsi: "Aujourd'hui, la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. "Juni" (Juninho, directeur sportif du club, ndlr) participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu'il fait en ce moment milite pour prolonger l'avenir."

"Les choses sont claires"

Rudi Garcia et son staff devront donc encore patienter avant de voir des négociations s'ouvrir pour une éventuelle prolongation. "Je me suis déjà exprimé là-dessus, je n'ai rien à ajouter. Les choses sont claires, elles n'ont pas changé d'un iota", a assuré Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match ce mercredi.

Les déclarations de Jean-Michel Aulas viennent en tout cas démontrer que la saison en cours et les résultats qui en découleront seront décisifs dans le choix des dirigeants rhodaniens. Aulas suit donc, comme toujours, de très près les résultats de son équipe. Et sera attentif à la performance de Lyon sur la pelouse de Brest, vendredi soir.