OL: Aulas contre-attaque (encore) face à Textor, la guerre des mots continue

Ce jeudi, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a une nouvelle fois répondu aux critiques formulées par John Textor, l'actionnaire majoritaire du club et Santiago Cucci, président exécutif par intérim d'OL Groupe.

Jean-Michel Aulas ne décolère pas. En conflit ouvert avec le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais John Textor, l’ancien président de l’Olympique Lyonnais s’est fendu d’un nouveau communiqué qu'il a posté jeudi sur X (anciennement Twitter). Si JMA demande à ce qu’on se concentre "sur le sportif et le match contre le PSG" dimanche soir, il a encore une fois réglé ses comptes, via sa société Holnest, avec l’homme d’affaire américain. Alors que l'actionnaire majoritaire de l'OL et Santiago Cucci, président exécutif par intérim d'OL Groupe, ont critiqué publiquement JMA, lui reprochant d'avoir cherché à cacher ses inquiétudes vis-à-vis de la DNCG, l'ex-patron des Gones estime que les manoeuvres de l'Américain lors de sa prise de fonction n'ont pas été très honnêtes.

Aulas "brutalement révoqué de ses mandats"

"C’est John Textor qui a demandé que Jean-Michel Aulas conserve ses fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration au sein de OLG pendant une durée de trois ans et qu’Holnest, contrairement aux deux autres actionnaires Pathé et IDG qui ont initié le processus de cession de leurs titres, ne vende pas la totalité des titres OLG qu’elle détenait, et donc conserve une fraction de ses titres OLG pendant la même période. (…) Si John Textor n’avait pas voulu que Jean-Michel Aulas l’accompagne à l’issue de la prise de contrôle d’OLG, Holnest aurait alors, comme Pathé et IDG, vendu l’intégralité de ses tires OLG dès le 19 décembre 2022 et OLG n’aurait donc pas été tenue de racheter ses propres titres auprès d’Holnest."

En outre l’ancien patron revient aussi sur son départ qu’il ne digère pas. "Sans qu’aucun grief n’ait été formulé contre lui, Jean-Michel Aulas a été brutalement révoqué de ses mandats de directeur général et de président du conseil d’administration d’OLG avant l’expiration de cette période transitoire de trois dans par le Conseil d’Administration", déplore Holnest dans son long communiqué.

En conclusion, JMA assure d’OLG, "aura toujours, même après la cession totale, comme seule volonté que le club soit au sommet, en particulier sur le plan sportif, l’OL restant pour toujours le club de cœur de Jean-Michel Aulas." Il est en pour l’instant très loin puisqu’avant de défier Paris dimanche soir, Lyon pointe à la 17e et avant-dernière place de Ligue 1.