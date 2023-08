EN DIRECT - OL: Lyon regrette "l'attaque aussi violente qu'illégitime" d'Aulas contre le club

Pas au mieux sportivement depuis le début de la saison, l'Olympique Lyonnais fait aussi la une de l'actualité en raison de la guerre des chefs entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Les deux principaux actionnaires du club rhodanien se déchirent par médias interposés et la bataille a même pris une tournure judiciaire avec plusieurs procédures officielles. Toutes les infos sur le club rhodanien sont à retrouver en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

L'OL Groupe égratigne Aulas et a entrepris des recours devant la justice L'OL Groupe, la structure financière derrière l'Olympique Lyonnais, a officiellement communiqué au sujet de ses déboires judiciaires de l'été avec Jean-Michel Aulas et le tribunal de commerce de Lyon. Si la société confirme le gel de 14,5 millions d'euros par la justice, à cause d'une procédure entamée par 'JMA', elle conteste la décision du tribunal. "OLG conteste par conséquent fermement la décision rendue hier par le Président du Tribunal de commerce de Lyon qui ignore totalement l'ensemble des éléments qui lui ont été fournis sur l'impossibilité du rachat par OLG des actions d'Holnest et des conséquences de telles mesures au regard des obligations de la Société envers les prêteurs du groupe, a regretté OL Groupe via un communiqué publié ce jeudi. La Société a entrepris de former tous les recours à l'encontre de cette décision." Avant de tacler Jean-Michel Aulas: "OLG regrette vivement que son ancien Président par ailleurs actionnaire et administrateur de la Société, ayant à ce titre une parfaite connaissance du caractère extrêmement dommageable de ses actions, ait initié une attaque aussi violente qu'illégitime à l'encontre de l'Olympique Lyonnais."



Aulas assistera au choc OL-PSG Son conflit ouvert avec John Textor et la nouvelle direction lyonnais n'empêchera pas Jean-Michel Aulas d'aller au Groupama Stadium pour le choc prévu dimanche face au PSG lors de la quatrième journée de Ligue 1. Toujours président d'honneur de l'OL et bénéficiaire du loge au stade, l'ancien dirigeant emblématique du club rhodanien a confirmé sa présence en tribunes.



Les 14,5M€ de la discorde Outre les accusations de John Textor contre Jean-Michel Aulas au sujet de la DNCG, cause de la plainte en diffamation déposée par 'JMA', l'ancien patron de l'OL réclamme près de 14,5 millions d'euros à l'homme d'affaires américain. Une somme d'argent liée à la vente d'actions du club lyonnais par Holnest au moment de l'éviction de Jean-Michel Aulas début mai. >> On vous explique tout



Cucci se paye Aulas Santiago Cucci, président exécutif de l'OL, assure que Jean-Michel Aulas a recours à une agence de communication "qui dénigre le club". >> Une prise de parole à lire ici



Aulas-Textor, comment leur relation a dégénéré Pris à partie par John Textor, Jean-Michel Aulas a contre-attaqué ce mercredi avec une plainte en diffamation contre l'homme d'affaire américain et sa société Eagle Football. Un nouvel événement dans le très médiatique divorce entre l'ancien propriétaire de l'Olympique lyonnais et son successeur. Retour sur cette chronologie mouvementée. >> Une relation tumultuse à revivre par là



Blanc pas menacé avant OL-PSG mais... Les petites phrases polémiques de Laurent Blanc n'ont pas plu à John Textor, qui lui a demandé de se concentrer sur son "travail de coach". Pour autant, le patron américain de l'OL assure que ces écarts de communication et les mauvais résultats ne remettent pas en cause l'avenir du coach à Lyon dans l'immédiat. >> Un coup de pression à lire ici



Bonjour à tous, Avant-dernier de Ligue 1 avec seulement un point en trois matchs, l'Olympique Lyonnais reçoit le PSG dimanche soir au Groupama Stadium. Au-delà des difficultés sportives de l'équipe entraînée par Laurent Blanc, les Gones se déchirent en public. Ancien propriétaire du club et toujours deuxième actionnaire, Jean-Michel Aulas a porté plainte contre John Textor pour diffamation. Surtout, l'ex-dirigeant emblématique de l'OL a fait saisir les comptes et a obtenu de la justice un gel de 14,5 millions d'euros liés aux conditions de son départ en mai dernier.