OL: Aulas promet un gros mercato et maintient Bosz… sous conditions

Présent en conférence de presse ce mercredi, Jean-Michel Aulas a promis "une prise de risque assez significative pour le prochain mercato". Le boss de l’OL a également admis que ce serait une erreur de changer d’entraîneur, même si l’arrivée de nouveaux actionnaires peut éventuellement changer la donne.

Alors que l’Olympique Lyonnais voit enfin le bout d’une saison galère à bien des égards, Jean-Michel Aulas commence déjà à préparer la suite. Présent en conférence de presse ce mercredi à l’occasion des prolongations de contrat de Wendie Renard et de Maxence Caqueret, le président du club rhodanien a dessiné les contours de la saison prochaine, qui passera notamment par un gros mercato.

"Un certain nombre d'initiatives ont été prises. On avait une réunion entre midi et deux sur le recrutement. Il va y avoir des allées et venues. Et une prise de risque de l'Olympique Lyonnais assez significative. On souhaite repartir, comme on l'a fait avec l'équipe féminine, avec des bases ambitieuses. Cela va nécessiter un certain nombre de départs et d'arrivées", a indiqué Aulas devant les journalistes.

Le boss lyonnais s’est également exprimé sur Peter Bosz, dont la première saison dans le Rhône n’est pas vraiment conforme aux attentes. S’il le coach néerlandais a toujours sa confiance, Aulas confie que l’avenir du technicien ne pourra pas être complètement tranché tant qu’il n’en aura pas discuté avec les futurs nouveaux actionnaires.

Aulas: "Je pense que ce serait une erreur de changer. Maintenant, on attendra la confirmation des nouveaux partenaires"

"Il y aura de nouveaux actionnaires. La moindre des choses sera de leur faire confirmer la tendance, qui est de définir quels sont les critères de choix de l'entraîneur des années qui viennent. Aujourd'hui, sur ces critères, que ce soit la relation avec l'académie, le choix de jeu très offensif, la qualité du jeu, je pense que ce serait une erreur de changer. Maintenant, on attendra la confirmation des nouveaux partenaires. Il n'y a pas de raison de changer ce qui a été défini. Par contre, un certain nombre de choses sont à changer."

Au cours de cette conférence de presse, Aulas a également abordé à plusieurs reprises ces fameux futurs partenaires, "au moins un, peut-être deux", qui ne seraient "pas obligatoirement" majoritaires. "On parle de centaines de millions d'euros", a-t-il précisé.

Malgré l’arrivée de nouveaux actionnaires, il a assuré qu’il allait rester à la tête du club rhodanien. "Avec l'émergence de partenaires complémentaires, je vais rester. C'est du moins ce qui est prévu. Des gens vont venir nous aider économiquement et justifier nos ambitions de nouvel OL, avec une nouvelle stratégie."