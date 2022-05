OL: "Je vais rester", assure Aulas malgré l’arrivée de nouveaux actionnaires

Présent en conférence de presse ce mercredi, Jean-Michel Aulas a tenu à faire une mise au point sur son avenir. Si de nouveaux actionnaires vont bien débarquer dans le Rhône, le boss de l’OL indique qu’il va rester à la tête du club.

L’OL traverse une sacrée tempête, mais le capitaine compte bien rester à la barre du navire. Présent en conférence de presse ce mercredi, notamment pour les prolongations de contrat de Wendie Renard et de Maxence Caqueret, Jean-Michel Aulas a tenu à faire le point sur son avenir ainsi que le futur économique du club rhodanien.

>> Revivez la conférence de presse de Caqueret, Renard et Aulas

"La dégringolade sportive ne doit pas être associée à une dégringolade économique. De futurs partenaires vont arriver. Il y a de la demande, a assuré le président de l’OL. Avec l'émergence de partenaires complémentaires, je vais rester. C'est du moins ce qui est prévu. Des gens vont venir nous aider économiquement et justifier nos ambitions de nouvel OL, avec une nouvelle stratégie. Et puis aussi une nouvelle manière de communiquer, plus directe, plus recentrée sur nos valeurs, sur l'essentiel et l'activité football."

De nouveaux investisseurs vont arriver

Le 9 mars dernier, Pathé et IDG Capital Partners, qui détiennent respectivement 19,85% et 19,36% d’OL Groupe, ont annoncé leur volonté de revendre leurs parts. Selon Bloomberg, au moins six investisseurs, parmi lesquels des Américains, se sont positionnés pour les racheter. D’autres propositions devraient également être formulées prochainement. Les discussions sont en cours. Comme indiqué par RMC Sport ce lundi, la situation devrait se décanter dans les semaines à venir, d’ici la fin du mois de mai, même si aucune date limite n’a été fixée.

Jean-Michel Aulas possède 28% d’OL Groupe, via sa holding familiale Holnest. S’il bénéficie actuellement d’un pacte de gouvernance qui lui laisse le pouvoir de décision, la question de le voir continuer à la tête du club pouvait légitimement se poser. Ce mercredi, il semble y avoir répondu.