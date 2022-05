OL: nouveaux actionnaires, recapitalisation, rôle d'Aulas... Les dossiers chauds avant de penser au mercato

Avant de préparer plus concrètement la prochaine saison, l’OL attend de connaître l’identité de ses futurs actionnaires. Pathé et IDG souhaitent vendre leurs parts et des investisseurs se sont manifestés pour les racheter. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas conservera le commandement à l’issue de cette réorganisation, qui devrait s’accélérer dans les semaines à venir.

C’est un enjeu majeur et il va déterminer le futur proche de l’OL. Avant de préparer plus concrètement la saison prochaine, le club rhodanien attend de connaître l’identité de ses futurs actionnaires. Depuis le 9 mars, Pathé et IDG Capital Partners, qui détiennent respectivement 19,85% et 19,36% d’OL Groupe, ont annoncé leur volonté de revendre leurs parts. Selon Bloomberg, au moins six investisseurs, parmi lesquels des Américains, se sont positionnés pour les racheter. D’autres propositions devraient également être formulées prochainement. Les discussions sont en cours.

La situation devrait se décanter dans les semaines à venir, d’ici la fin du mois de mai, même si aucune date limite n’a été fixée. Avec une question centrale: Jean-Michel Aulas restera-il aux commandes à l’issue de cette réorganisation? Le président des Gones possède 28% d’OL Groupe, via sa holding familiale Holnest. Il bénéficie actuellement d’un pacte de gouvernance qui lui laisse le pouvoir de décision.

Aulas veut refaire le coup de 1999 avec Pathé

Mais si un investisseur venait à racheter à la fois les parts de Pathé et IDG, il deviendrait alors actionnaire majoritaire. C’est ce que certains candidats proposeraient dans leur offre déposée à la banque internationale Raine, mandatée par Pathé et IDG pour s’occuper de la vente. Aulas aurait de son côté un dossier en main dans lequel un pacte de gouvernance lui permettrait de garder le leadership. Le dirigeant de 73 ans souhaite refaire le coup de 1999, lorsqu’il a fait entrer Pathé au capital d’OL Groupe (pour environ 20 millions d’euros) en conservant le pouvoir de décision.

L'OL pèse aujourd’hui 120 millions d’euros en bourse, mais le club a essuyé 150 millions d’euros de pertes lors de l’exercice 2020-2021, entre l’absence de coupe d’Europe, la crise liée au Covid-19 et le fiasco de Mediapro avec les droits TV de la Ligue 1. Une situation délicate, d’autant que les coéquipiers d’Houssem Aouar, actuellement 8es de L1, ne devraient pas se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. De quoi entraîner un manque à gagner conséquent.

Quel avenir pour Bosz?

Dans ce contexte incertain, l’avenir de Peter Bosz semble assez flou un an après son arrivée sur le banc. Son maintien dépendra en partie de la réorganisation des actionnaires. En attendant, le cercle des soutiens du coach néerlandais a perdu en épaisseur, au crépuscule d'une saison décevante sur le plan sportif.