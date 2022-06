OL: avant son retour imminent, quelle trace a laissée Lacazette à Lyon?

Comme indiqué par L’Equipe ce jeudi, Alexandre Lacazette va faire son grand retour à l’OL, cinq ans après l’avoir quitté. En huit saisons sous le maillot rouge et bleu, entre 2009 et 2017, le buteur français a su se faire une place dans l’histoire du club rhodanien.

C’est un retour qui, sitôt révélé par le journal L’Équipe, a enflammé les supporters lyonnais, dans l’attente d’une telle nouvelle depuis plusieurs mois maintenant. Alors que nos confrères ont révélé ce jeudi qu’Alexandre Lacazette était sur le point de signer avec l’OL, son club formateur, les réactions, toutes plus enthousiastes les unes que les autres, se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

Pour bien comprendre cet engouement, il suffit de se plonger dans les huit saisons passées par le buteur français dans le Rhône: 275 matchs (toutes compétitions confondues) qui ont permis au Lyonnais de naissance de se faire une place dans l’histoire des Gones.

Les statistiques: des saisons monstrueuses et une belle place dans l’histoire des buteurs lyonnais

Après deux premières saisons où il fait ses premières apparitions dans le groupe professionnel (12 matchs, deux buts et deux passes décisives entre 2009 et 2011), Lacazette réalise sa première année pleine lors de l’exercice 2011-2012. À tout juste 20 ans, il joue 43 matchs toutes compétitions confondues (23 titularisations), pour 11 buts et trois passes décisives.

Mais c’est deux saisons plus tard qu’il devient une véritable machine à buts: 22 (TCC) en 2013-2014, 32 en 2014-2015, 23 buts en 2015-2016 puis 37 pour son ultime saison en 2016-2017. Quatre saisons, aucune sous la barre des 22 buts et deux pointes au-dessus des 30. Solide.

Grâce à ces performances, Lacazette a logiquement une belle place dans l’histoire des meilleurs buteurs rhodaniens. Premier buteur au Groupama Stadium un soir de janvier 2016 face à Troyes, il pourrait grimper sur le podium des Lyonnais les plus prolifiques de l’histoire: actuellement 4e avec 129 buts en 275 matchs, il a en ligne de mire Serge Chiesa (3e avec 134 buts) et Bernard Lacombe (2e avec 149 réalisations) alors que Fleury Di Nallo semble intouchable avec ses 222 buts.

Avec 28 buts en 2016-2017, il est d’ores et déjà le recordman du club sur une même saison de Ligue 1. Autre fait d’armes: il est le dernier meilleur buteur d’un exercice dans l’élite n’évoluant pas au PSG avec ses 27 buts en 2014-2015.

Le voir revenir en Ligue 1 sera aussi l’occasion d’assister au retour des fameuses moqueries sur le nombre de penalties inscrits par Lacazette, que certains utilisent pour décrédibiliser ses statistiques. Dans l’exercice, il est le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue 1, avec 21 penalties inscrits en carrière, juste derrière Zlatan Ibrahimovic (23) et Jean-Pierre Papin (21).

Le palmarès: présent lors des deux derniers titres de l’OL et un OVNI dans la domination parisienne

Mais tous ces buts auraient forcément moins de valeur s’ils n’avaient pas contribué à remplir l’armoire à trophées de l’Olympique Lyonnais. Sur ce point, Lacazette a, là encore, une place à part dans le cœur des supporters des Gones puisqu’il fait partie de l’équipe qui a remporté les derniers titres en date: la Coupe de France et le Trophée des champions 2012. Avec l’international français (16 sélections, trois buts) comme fer de lance, Lyon a également été deux fois vice-champion de France (2015 et 2016) et deux fois finaliste de la Coupe de la Ligue (2012 et 2014).

Au niveau individuel, ses belles années lyonnaises lui ont aussi permis de remporter quelques distinctions. Trois fois membre de l’équipe-type de la Ligue 1 (2014, 2015 et 2017), il a surtout été sacré meilleur joueur du championnat aux Trophées UNFP en 2015. Depuis, cette récompense a été confisquée par les joueurs du Paris Saint-Germain (Ibrahimovic, Cavani, Neymar, Mbappé). Tout un symbole de la réussite à la Lyonnaise, si chère à Jean-Michel Aulas et quelque peu portée disparue cette saison.