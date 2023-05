OL: Benzema rend hommage au "Jefe" Aulas

Quelques heures après l’officialisation du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l’OL, Karim Benzema a rendu hommage à son ancien dirigeant.



Il ne pouvait pas manquer l’occasion de saluer l’un des hommes qui a contribué à son parcours hors norme. Quelques heures après l’annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema a rendu hommage à son ancien dirigeant ce lundi midi.

"Jefe" ("Chef"), a écrit l’attaquant du Real Madrid sur Instagram en légende d’une photo de lui avec Aulas. Un cliché pris lors des célébrations du titre de champion de France de Ligue 1 en mai 2018.

Benzema rend hommage au "Jefe" Aulas © Instagram

Des débuts pros sous la présidence d'Aulas

Gamin de la banlieue lyonnaise et formé à l’OL, Benzema a fait ses grands débuts professionnels avec le club rhodanien en 2005 sous la présidence d’Aulas. Avant de partir au Real Madrid contre un chèque de 35 millions d’euros en 2009, il a remporté quatre titres de de champion de France (2005, 2006, 2007, 2008), une Coupe de France (2008) et une Coupe de la Ligue (2008).

“Karim, c’est le joueur qui a vaincu non seulement les handicaps du sport, mais aussi les handicaps de l’intégration dans une société qui ne fait parfois de cadeau à personne. Et puis c’est aussi, pour tous les Lyonnais, celui qui reste attaché à sa ville, attaché à son club d’origine, et qui, à chaque fois qu’il est possible de revenir vers le club, le fait, louait Aulas en avril dernier dans un entretien accordé à l’UEFA. Il parle en mots bienveillants du club, se souvient de chaque instant de son développement. Le jour de la remise de ce Ballon d’or, alors qu’il est sur la scène et que le monde entier le regarde, il se souvient de l’Académie de Lyon et de la ville de Lyon."