Real: "Karim a vaincu les handicaps de la société", les mots forts d'Aulas sur le parcours de Benzema

Dans un entretien accordé à l'UEFA avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (ce mercredi 21h, à suivre sur RMC Sport), Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, est revenu en longueur sur l'itinéraire empruntée par Karim Benzema, Ballon d'or 2022.

Jean-Michel Aulas connaît Karim Benzema sur le bout des doigts. Le président de l'OL a donc accepté de se confier sur le parcours de l'attaquant du Real Madrid (qui affronte Chelsea ce mercredi en quart de Ligue des champions, 21h sur RMC Sport), dans un entretien accordé à l'UEFA, et de se livrer sur une réussite qu'il "partage avec le club de Bron et Bernard Lacombe, qui est un peu son papa poule."

Benzema a préféré le Real Madrid à Manchester United

"Karim, c’est la réussite en partant de rien, en partant de plus de difficultés que d’opportunités, alors qu’il fallait tout combattre, arriver à s’imposer dans un club avec une Académie déjà très forte", embraye JMA.

"Karim me dit : 'Président, si je dois partir, je préférerais vraiment aller au Real Madrid parce que c’est pour moi un rêve.'"

"Et puis après, un parcours exceptionnel, une communion avec lui et sa famille quand il était à l’Académie, quand il a débuté avec l’OL, mais aussi après. Quand il part au Real Madrid, il y a plusieurs propositions, dont Manchester United. Karim me dit: 'Président, si je dois partir, je préférerais vraiment aller au Real Madrid parce que c’est pour moi un rêve.' Et c’est vrai que, en parfaite communion, on choisit le Real Madrid pour développer son potentiel, et ça a bien réussi", explique le boss de l'OL.

Madrilène depuis près de 14 ans, Benzema est devenu le deuxième meilleur buteur du club, avec 348 réalisations à date. Seul Cristiano Ronaldo, 450 buts, fait mieux. En outre, avec 637 matchs, il est aussi le sixième joueur le plus capé de la Casa Blanca.

Benzema, "une personne qui reste attachée à sa ville d'origine"

Aulas enchaîne: "Karim, c’est le joueur qui a vaincu non seulement les handicaps du sport, mais aussi les handicaps de l’intégration dans une société qui ne fait parfois de cadeau à personne. Et puis c’est aussi, pour tous les Lyonnais, celui qui reste attaché à sa ville, attaché à son club d’origine, et qui, à chaque fois qu’il est possible de revenir vers le club, le fait. Il parle en mots bienveillants du club, se souvient de chaque instant de son développement. Le jour de la remise de ce Ballon d’or, alors qu’il est sur la scène et que le monde entier le regarde, il se souvient de l’Académie de Lyon et de la ville de Lyon."

"Il revient fêter ça au stade de manière incroyable, dans une communion de tout le public qui est extraordinaire."

Le président de l'OL évoque ensuite le soir du 11 novembre dernier, où Benzema était venu présenter son Ballon d'or aux supporters lyonnais, à la mi-temps d'OL-Nice (1-1). KB9 avait été chaleureusement accueilli par les 58.000 spectateurs présents. "Il revient fêter ça au stade de manière incroyable, dans une communion de tout le public qui est extraordinaire, détaille Aulas. Le public a non seulement admis que pour pouvoir réussir, il fallait poursuivre dans un très, très grand club, mais il le suit et considère qu’il a fait un parcours élogieux par rapport à son club d’origine."

Benzema, "un personnage attachant"

Jean-Michel Aulas s'est aussi épanché sur la personnalité du quintuple vainqueur de la Ligue des champions. "Karim est un enfant qui était adulte avant même de l’être par l’âge, qui a souffert dans sa chair d’un certain nombre de choses et qui a su résoudre, au travers de l’expérience et du temps, les sujets qu’il avait à résoudre pour lui-même", commente le boss de l'OL.

"C’est véritablement un personnage attachant, poursuit-il, quelqu’un qui a su rendre hommage à ses formateurs, à ses clubs, mais aussi rester parfaitement soudé familialement, dans la difficulté comme dans la réussite. C’est un enfant devenu un homme attachant et qui a le plus grand respect pour les gens qui lui ont apporté et donné satisfaction."

"On se retrouve bien le soir quand on pense à eux."

Aulas conclut : "Souvent, on dit que les titres viennent distinguer les clubs, et donc les présidents, mais souvent, il y a au-delà des titres, au-delà de la réussite, la relation qui est créée avec des champions hors normes. Wendie (Renard), Karim, et beaucoup d’autres font que cette relation personnelle qui se crée avec des joueurs qui sont au-dessus de la normale, au-dessus de ceux que l’on rencontre, suscite des plaisirs et un bonheur extrême. On se retrouve bien le soir quand on pense à eux."