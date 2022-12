OL: Tagliafico va tarder à rentrer d'Argentine, Gusto blessé "pour un petit moment"

L'Olympique Lyonnais reprend son championnat de France mercredi avec un déplacement à Brest (21h) lors de la 16e journée. Mal embarqué en Ligue 1, l'OL devra encore partienter avant de retrouver son champion du monde, Nicolas Tagliafico, et Malo Gusto.

La coupure à l'occasion de la Coupe du monde 2022 aura-t-elle été bénéfique à l'Olympique lyonnais ? Les supporters lyonnais l'espèrent, eux qui ont vécu une première partie de saison très décevante marquée par une 8e place après quinze journées de Ligue 1. Des résultats qui ont coûté sa place à Peter Bosz, remplacé par Laurent Blanc juste avant la trêve.

Cette période sans rencontre officielle a permis à l'OL d'effectuer une nouvelle préparation pour la longue seconde partie de saison qui s'annonce. Mais Lyon n'a pas encore récupéré tout son effectif. Au rayon des mauvaises nouvelles est venue s'ajouter la blessure de Malo Gusto. "On l'a perdu pour un petit moment à mon avis, même s'il faut être attentif à sa guérison, a déclaré Laurent Blanc ce lundi en conférence de presse. Il est sous contrôle du staff médical, mais forfait pour Brest et Clermont, déjà. Il a un programme à suivre, on est dans un processus qui n'est pas à court terme."

Tagliafico pas attendu avant 2023

Plus attendue est l'absence cette semaine de Nicolas Tagliafico, tout frais champion du monde. Mais l'Argentin s'est aussi vu octroyer quelques jours de vacances supplémentaires pour une belle raison. "On a Nicolas Tagliafico qui n'est pas blessé mais est devenu champion du monde, j'en profite pour le féliciter, c'est super. Il rentre certainement le 1er janvier, parce qu'il se marie le 28 (décembre). Ce garçon a beaucoup de choses à fêter et j'espère qu'il va nous revenir en pleine forme."

Une défense amoindrie d'autant que d'autres membres de l'arrière-garde pointent à l'infirmerie: "Henrique, on est très attentifs mais ça va être très juste pour le récupérer. Jérôme Boateng est en phase de réathlétisation et j'espère que début janvier il sera opérationnel. Vous pouvez comprendre qu'on a quelques soucis mais c'est la situation qui veut ça. On a un problème derrière mais on va jouer avec une défense."

>> Ligue 1: revivez la conf de l'OL avec Blanc et Caqueret