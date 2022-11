OL: Blanc embarrassé par la situation "complexe" de Boateng, condamné pour violences conjugales

En conférence de presse, Laurent Blanc a été interrogé ce vendredi sur la condamnation de Jérôme Boateng pour coups et blessures sur son ancienne compagne. L'entraîneur de l'OL a estimé que cette situation était "complexe" pour le club.

La condamnation en appel de Jérôme Boateng pour coups et blessures sur son ancienne compagne embarrasse-t-elle l'Olympique Lyonnais ? Laurent Blanc ne s'est pas étendu sur le sujet, vendredi en conférence de presse. "Sa situation personnelle est complexe pour lui, pour nous, pour le club. Laissons passer du temps", a simplement répondu l'entraîneur français.

Interrogé en parallèle sur la place du défenseur allemand sur le plan sportif, à deux jours du choc contre l'Olympique de Marseille pour la 14e journée de Ligue 1, Laurent Blanc a par ailleurs déclaré: "Je suis content car il a de l'expérience. Il a connu beaucoup de choses par rapport aux autres joueurs. Il faut qu'il se prépare individuellement et ce n'est pas toujours facile".

Une autre affaire embarrassante

Deux jours avant cette prise de parole de Laurent Blanc, Jérôme Boateng a été condamné par la justice allemande à une amende de 1,2 million d'euros pour avoir violenté en 2018 son ex-compagne et mère de ses deux enfants. Le tribunal de Munich, qui jugeait cette affaire en appel, a jugé que l'ancien international de la Mannschaft, vainqueur de la Coupe du monde 2014, s'était rendu coupable de coups et blessures et d'injures à l'encontre de cette femme. Les juges n'ont pas suivi les réquisitions du parquet qui avait réclamé une peine de 18 mois de prison avec sursis.

À l'ouverture du procès en appel, des médias allemands ont jeté le trouble sur une autre affaire liée à Jérôme Boateng, celle du suicide d'une autre ex-compagne, la mannequin Kasia Lenhardt. Selon plusieurs témoignages, cette dernière s'est ôtée la vie en 2021, peu après une campagne de cyberharcèlement, une interview à charge du joueur et la signature supposée d'un contrat de confidentialité l'obligeant à garder le silence sur cette relation qui aurait été marquée par des violences conjugales.