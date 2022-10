OL: une enquête sème le trouble sur Jérôme Boateng et le suicide de son ex-compagne

Une enquête des médias allemands Correctiv et Süddeutsche Zeitung soulève des questions sur le suicide de Katarzyna Lenhardt, mannequin polonaise et ancienne compagne de Jérôme Boateng. Les éléments dévoilés supposent que le footballeur de l'Olympique Lyonnais a pu être violent avec elle, alors qu'il est mis en cause dans une autre affaire de violences conjugales.

Pourquoi Katarzyna Lenhardt s'est-elle donnée la mort? Dans une enquête de plus de 48.000 signes, le média d'investigation allemand Correctiv et le quotidien national Süddeutsche Zeitung exposent divers témoignages et extraits de documents portant sur des "violences physiques, psychologiques et économiques" subies par plusieurs compagnes de footballeurs profesionnels. Parmi tous les cas évoqués, il est notamment question du suicide de cette mannequin polonaise survenu après l'annonce très médiatique de la rupture de son couple avec Jérôme Boateng. Un an et demi après le drame, des doutes subsistent sur les causes réelles du passage à l'acte de cette jeune mère de 25 ans le 9 février 2021. Des éléments dévoilés par les deux médias sèment le trouble sur le comportement du défenseur allemand de l'Olympique Lyonnais. Des révélations qui ont été réalisées avant le début du procès en appel du joueur de 34 ans pour violences conjugales sur Sherin Senler, une autre ex-compagne.

Un contrat de confidentialité signé sous pression physique et morale ?

L'enquête journalistique à propos de "Kasia" Lenhardt s'articulent autour de plusieurs axes: la signature d'un contrat de confidentialité, le témoignage de la mère de la jeune femme, des conversations entre la mannequin et des proches, ainsi que l'existence d'une photo montrant une blessure à l'oreille.

Selon un document déclaré authentique par l'avocat de la famille, Adrianna Lenhardt, la mère de Kasia a rapporté tout ce que lui aurait confié sa fille une quinzaine de jours avant le suicide au domicile du couple. Le 25 janvier 2021, la jeune femme lui aurait annoncé qu'elle venait de signer un contrat de confidentialité sous la pression de Jérôme Boateng. Ce document l'aurait obligé à "garder le silence absolu" sur la relation avec le footballeur, mais aussi à supprimer "immédiatement" et "irrémédiablement" tout élément matériel et numérique en lien avec ce sujet. Selon l'ancien avocat de Jérôme Boateng, c'est elle qui avait réclamé la signature de ce contrat.

Une violente campagne médiatique

Une violente dispute aurait éclaté lors de cette même nuit. D'après la mère, sa fille, qui n'aurait pas voulu signer le contrat dans un premier temps, aurait été frappée au visage par Jérôme Boateng, qui l'aurait blessée en accrochant sa bague dans une boucle d'oreille: "Elle a confié avoir signé la déclaration de confidentialité sous le coup de la peur. (...) Elle a confirmé avoir été frappée plus d'une fois". D'après Correctiv et le Süddeutsche Zeitung, des membres de l'entourage de Katarzyna Lenhardt affirment qu'elle se sentait menacée peu avant sa mort, mais qu'elle ne pouvait "rien dire" en raison de l'accord de confidentialité.

Elle aurait donc été dans l'impossibilité de se défendre après une interview de Jérôme Boateng donnée le 2 février 2021 (soit une semaine avant le suicide) à Bild, dans laquelle il "règle ses comptes" avec elle et l'accuse de faire du chantage et d'avoir des problèmes d'alcool (l'accord de confidentialité n'aurait été contraignant que pour elle). Des éléments décrits comme faux par l'avocat des Lenhardt. Source de cyber-harcèlement et d'une intense campagne de la presse people, l'article a finalement été dépublié et a occassioné des excuses du journal.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Munich. Les avocats de Jérôme Boateng ont, selon Correctiv et le Süddeutsche Zeitung, refusé de commenter toutes "éventuelles spéculations médiatiques".