OL: coup dur pour Caqueret, absent plusieurs semaines

À peine revenu du rassemblement avec les Espoirs de l’Equipe de France, Maxence Caqueret a connu une blessure à l'entraînement. Absent pour environ quatre semaines, le Français ne sera pas présent pour la double confrontation face à West Ham en Ligue Europa.

Dans la nécessité de refaire son retard en championnat pour avoir une chance d’intégrer les places européennes, l’Olympique Lyonnais devra composer avec l’absence d’un joueur qui a su se montrer essentiel dans l’entrejeu. Comme annoncé par l'Equipe et confirmé par le club, Maxence Caqueret, revenu du rassemblement avec l’Equipe de France Espoirs, s’est blessé à l’entraînement.

Victime d'une lésion méniscale, le milieu de terrain sera indisponible pendant environ quatre semaines. Un vrai coup dur pour les Gones, d'autant que de grandes échéances arrivent. Le Français ne sera pas de la partie pour la double confrontation en Ligue Europa contre West Ham (le 7 et 14 avril). Caqueret est aussi incertain pour le choc du 1er mai face à l'Olympique de Marseille en championnat.

Objectif équipe de France

Performant depuis plusieurs mois, ce coup d’arrêt ne tombe pas au meilleur des moments. Coupé dans son élan, Caqueret voit ses chances de disputer ses premières sélections avec l’Equipe de France diminuer, d’autant que la Coupe du monde 2022 approche à grands pas (21 novembre-18 décembre).

Devant la presse, le joueur de 22 ans avait partagé il y a quelques jours son envie d’intégrer les Bleus: "Bien sûr que l’équipe de France c’est quelque chose qui me fait rêver. C’est réellement un objectif pour moi dans ma carrière d’atteindre cette équipe A (…) Si cela vient, cela vient. Et je serai le plus heureux du monde."