OL: Bosz annonce du "changement" et plus de "discipline" pour la saison prochaine

Dans une interview accordée au Progrès, Peter Bosz a promis de repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine avec l’OL. Le coach néerlandais, qui n’a pas encore été confirmé dans ses fonctions, attend notamment plus de discipline de la part de ses joueurs. Sur et hors du terrain.

Un message limpide. En attendant de savoir s’il pourra le mettre en pratique. Dans un entretien accordé au Progrès, Peter Bosz a jeté les bases de la saison prochaine à l’OL. Le coach néerlandais, qui n’a pas encore été confirmé dans ses fonctions, attend des améliorations après la 8e place de son équipe en Ligue 1. Privés de Coupe d’Europe, les Gones n’auront que le championnat et la Coupe de France à disputer en 2022-2023.

"On a déjà changé des choses dans ce domaine, mais on va encore changer, promet Bosz, arrivé l’été dernier. Pour être plus régulier, on a besoin de discipline. Et la discipline, c’est sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors du terrain. Sur le terrain, avec mes principes de jeu, il faut de la discipline, sinon… L’OL devra être beaucoup plus discipliné la saison prochaine."

"On ne peut pas accepter que ça arrive encore une fois"

Interrogé sur les récents propos de son président Jean-Michel Aulas, qui réclame un retour de l’ADN OL afin d’ouvrir un nouveau chapitre, Bosz a acquiesce: "Je suis d’accord avec lui, il faut changer. Si on a des bons joueurs dans l’Académie, ils doivent avoir une chance. Mais actuellement avec Lopes, Lukeba, Gusto, Barcola, Aouar, Caqueret, Cherki, on a déjà des joueurs formés au club. On a surtout besoin de discipline, de joueurs qui rentrent dans le cadre. Ça, c’est de la discipline."

L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, de Dortmund et de l’Ajax Amsterdam a également une pensée pour les supporters lyonnais, forcément déçus et en colère après une telle saison. "Je comprends leur impatience, souffle Bosz. On a bien analysé cette saison, on ne peut pas accepter que ça arrive encore une fois. On va tout faire pour arriver là où l’OL doit être."