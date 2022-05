OL: Bosz prend l’exemple de Klopp et demande du temps

Pas complètement certain de rester à l’Olympique Lyonnais à l’issue de la saison, l’entraineur Peter Bosz a quand même réclamé "du temps" ce jeudi, en s’appuyant sur l’exemple de Jürgen Klopp à Liverpool.

Pour l’instant, Peter Bosz s’accroche à son poste. Malgré une saison compliquée, à l’issue de laquelle il n’a pas réussi à qualifier son club pour une Coupe d’Europe, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais espère poursuivre son aventure en Ligue 1 et a réclamé "du temps" pour bâtir son projet. Il a repris à son compte l’exemple d’autres coach à succès, dont Jürgen Klopp en Angleterre.

"Les entraîneurs ont besoin de temps, a affirmé le Néerlandais. Klopp n'a rien gagné à Liverpool la première année, mais il a mis en place une organisation, un effectif, qui, finalement, ne sont pas mal. Ça demande du temps pour mettre en place une équipe avec des principes de jeu et gagner des titres." Cette année, pour la septième saison de Klopp à leur tête, les Reds sont en pleine forme, avec une finale de Ligue des champions et une deuxième place en Premier League.

"Maintenant, je connais mes joueurs"

"Quand on regarde les grands clubs, comme le Real Madrid, les joueurs sont là-bas depuis longtemps. Zidane est resté longtemps, Klopp à Liverpool aussi...", a poursuivi Bosz. Plus tôt, il avait avancé son manque de connaissance du foot français pour expliquer son démarrage délicat. "Je ne connaissais pas le championnat ni les joueurs. Donc c'était difficile. Maintenant, je connais tous mes joueurs et tous les clubs en Ligue 1, c'est peut-être la plus grande différence."

Alors qu’il avait précédemment affirmé sa volonté de conserver Bosz la saison prochaine, Jean-Michel Aulas s’est montré beaucoup moins catégorique mercredi en conférence de presse, expliquant qu’il devrait discuter avec les nouveaux actionnaires. "Aujourd’hui, sur les critères de la relation avec l'académie, le choix de jeu très offensif, la qualité du jeu, je pense que ce serait une erreur de changer, a expliqué le président de l’OL. Maintenant, on attendra la confirmation des nouveaux partenaires."