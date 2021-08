OL: Bosz assure que tout se passe bien avec Cherki

Avant la reprise de la Ligue 1 ce week-end, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz, a indiqué que ses relations avec son attaquant Rayan Cherki (17 ans) étaient bonnes. Cette mise au point du technicien de l’OL tombe après que le quotidien L’Equipe a évoqué les difficultés du jeune Gone à s’adapter à ses nouvelles méthodes.

Ce n’est pas un sujet sensible. Pas encore en tout cas. Mais selon L’Equipe, la connexion entre Peter Bosz et Rayan Cherki est loin d'être évidente. D’après le quotidien sportif, la jeune pépite de l’Olympique Lyonnais (18 ans le 17 août) aurait du mal à s’adapter aux exigences du nouveau coach de l’OL.

Souvent vantés pour ses qualités individuelles, notamment sur le plan technique, Rayan Cherki n’aurait pas donné satisfaction au Néerlandais qui n’hésite pas à souligner ses lacunes, comme ce fut le cas après le match amical face au FC Porto (défaite de Lyon 5-3). Alors que l’éclosion de Cherki est attendue par son club cette saison après 27 apparitions en Ligue 1 en 2020-2021 mais un statut de remplaçant sous les ordres de Rudi Garcia, Peter Bosz va-t-il freiner son ascension ?

"Il a encore beaucoup à apprendre"

Nous n’en sommes pas là. Et ce jeudi, à deux jours du premier match de championnat face à Brest, samedi au Groupama Stadium, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam, interrogé sur les informations de L’Equipe, a tenu à rassurer les fans du jeune joueur lyonnais : "Ça se passe bien, il a 17 ans, a indiqué Peter Bosz. Il a encore beaucoup à apprendre, mais même un joueur de 32 ans doit apprendre. Rayan a beaucoup de choses très intéressantes et beaucoup d'autres sur lesquelles il doit travailler. Je suis là pour donner la main aux jeunes joueurs et en faire de meilleurs joueurs qu'actuellement. Je suis là pour aider."