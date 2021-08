OL: Bosz nomme Dubois capitaine et attend des renforts "de qualité"

Peter Bosz, l'entraîneur de Lyon, a nommé Léo Dubois comme capitaine de l’équipe pour la saison. Il attend aussi d’autres recrues que celles arrivées (Damien Da Silva et Henrique) avant sa signature.

A deux jours de la reprise de la Ligue 1, Peter Bosz estime que l’OL n’est "pas prêt", mais à l'instar de toutes les autres équipes selon lui. Le nouvel entraîneur lyonnais voit tout de même du progrès avant la réception de Brest, samedi (17h, 1ere journée). Il a aussi pris ses premières décisions comme celle d’attribuer le brassard de capitaine à Léo Dubois qui remplace Memphis Depay, parti au FC Barcelone.

Aouar n°3 dans la hiérarchie des capitaines… mais partant potentiel

"Ce sera Léo, a-t-il confirmé ce jeudi en conférence de presse. J'en ai parlé mon staff et des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Un des noms donnés a été celui de Léo. Ils m'ont expliqué pourquoi et j'étais d'accord avec eux. Il sera capitaine avec Moussa (Dembélé) en 2 et Houssem (Aouar) en 3."

"C'est une satisfaction, s’est réjoui le latéral droit français, quelques instants plus tard. Il y a des responsabilités à prendre. J'aime ce genre de défi. Je suis aussi accompagné de Moussa Dembélé et Houssem Aouar. Je suis heureux de pouvoir apporter ce dont je suis capable au groupe. Je l'ai connu à Nantes et aussi quelques fois à Lyon. C'est un symbole. Le plus important est d'être au service du collectif sur le terrain. Je suis très heureux d'avoir ce rôle."

La hiérarchie du brassard pourrait évoluer selon les évolutions du mercato, notamment pour Houssem Aouar, parfois annoncé comme partant potentiel. "Il peut partir, c'est ça le foot moderne, a regretté Bosz. Jusqu'au dernier moment, il peut partir."

"Heureusement, le mercato dure jusque fin août"

Le technicien néerlandais attend surtout du mouvement dans le sens des arrivées. Il a tenté de recruter le gardien André Onana. En vain. Mais il compte bien renforcer son effectif en termes de qualité après les recrutements de Damien Da Silva et Henrique, libres, avant qu’il ne s’engage avec l’OL. "Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé, a-t-il déclaré. Heureusement, le mercato dure jusque fin août. On a le temps pour mieux équilibrer l'équipe. On a besoin de bons joueurs dans chaque ligne par rapport à notre façon de jouer. On a besoin de qualité."