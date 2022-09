OL: Bosz explique pourquoi Aouar et Diomandé jouent aussi peu

Avant le match en retard de la 2eme journée de Ligue 1 entre Lorient et Lyon mercredi au Moustoir (19h), l’entraîneur de l’OL, Peter Bosz, est revenu lundi sur deux joueurs très peu utilisés depuis le début de la saison, Houssem Aouar et Sinaly Diomandé.

Trente minutes, c’est le temps, cumulé, qu’Houssem Aouar et Sinaly Diomandé ont passé sur les pelouses de Ligue 1 depuis le début de la saison. Le premier a joué une demi-heure face à l’AC Ajaccio (2-1) lors de la première journée tandis que le second n’est pas apparu une seule fois avec les Gones. Si les deux joueurs ont certes été blessés, ils étaient également en partance ou en tout cas convoités lors du mercato. Jeudi soir, jour de la fermeture du marché des transferts, ils étaient pourtant bel et bien Lyonnais. La question de leur manque de temps de jeu cet été a été posée à Peter Bosz lundi en conférence de presse.

"Si un joueur est occupé avec un transfert..."

"Ce sont toujours des raisons différentes, a déclaré l'entraîneur lyonnais. Houssem et Sinaly s'étaient blessés. Ils s'entraînaient avec le groupe une à deux fois. Pour moi, ils n'étaient pas prêts pour entrer dans le groupe. Faire un ou deux entraînements après avoir été hors du groupe pendant une ou deux semaines, cela peut être une raison…" Et le Néerlandais de reconnaître : "Si un joueur est occupé avec un transfert, je le laisse aussi en dehors. Il y a différentes raisons. Il faut être à 100% physiquement mais aussi dans la tête pour être intégré au groupe."

Il va discuter avec eux avant Lorient

Le mercato fermé, Peter Bosz espère désormais pouvoir s’appuyer à 100% sur son meneur et son défenseur. Le coach lyonnais a prévu de discuter avec eux d’ici mercredi, jour du match en retard de la 2eme journée de Ligue 1 à Lorient (19h). "Je vais parler avec eux et aussi d’autres joueurs pour savoir s'ils sont prêts." Et cette fois-ci, les deux Lyonnais n’auront plus l’excuse d’un possible départ.