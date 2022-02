OL: Bosz pourrait lancer Faivre et Ndombele face à Monaco

Présent en conférence de presse ce jeudi, Peter Bosz a donné des nouvelles de ses recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombele. L'entraîneur des Gones n'exclut pas de lancer ses deux recrues pour le match face à Monaco ce samedi (21h), lors de la 23e journée de Ligue 1.

Victorieux de l'OM mardi (2-1), l'OL a un autre rendez-vous important en championnat ce samedi (21h), avec un déplacement à Monaco. Privés de huit joueurs face au club phocéen, en raison notamment des matchs internationaux, les Gones devraient retrouver des éléments face aux Monégasques. Arrivés en fin de mercato, Tanguy Ndombélé et Romain Faivre sont attendus aussi dans le groupe.

"Ils sont prêts à jouer pour Monaco"

Peter Bosz, renforcé par le succès face à Marseille, pourrait même lancer ses deux nouveaux joueurs. L'hypothèse n'a pas été écartée en conférence de presse: "Ils se sont entrainés deux fois avec nous, la veille du match contre Marseille et ce jeudi matin. On était à J+2 après le match aujourd'hui donc c’était plus qu’un décrassage mais pas beaucoup plus. Ils arrivent à un moment où la saison a déjà démarré. Il sont prêts à jouer pour Monaco et si je le souhaite je peux les prendre dans le groupe", a déclaré Peter Bosz ce jeudi, à deux jours de ce match de la 23e journée de Ligue 1.

Jason Denayer et Damian Da Silva sont eux d'ores et déjà absents pour ce déplacement important. Avec 34 points, l'OL a une unité d'avance sur son futur adversaire. Lucas Paqueta sera en principe de retour. Le héros Moussa Dembélé aussi "qui a fait son retour contre Marseille, on a pu voir ça d'ailleurs ", a lâché Peter Bosz.

Face à l'équipe de Philippe Clément, Jeff Reine-Adelaïde, revenu ces derniers jours à l'entraînement après près d'un an d'absence, ne sera pas encore disponible non plus. "Il a d'abord besoin de jouer en pro 2", a indiqué Peter Bosz à propos de son joueur qui revient après une rupture du ligament croisé. Pour l'OL, il faudra en tout cas que l'effectif soit solide pour les prochaines semaines avec des matchs ensuite face à Nice, Lens et Lille, d'autres prétendants à l'Europe.