OL: le monde politique salue Jean-Michel Aulas

Après l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l'OL, le monde politique a rendu hommage au dirigeant de 74 ans, qui a transfiguré le visage du club rhodanien.

L'OL entre dans une nouvelle ère ce lundi, avec l'officialisation du départ de Jean-Michel Aulas après presque 36 ans à la tête du club rhodanien. Une période où le dirigeant a littéralement métamorphosé l'institution OL, à travers un management et un palmarès impressionnant. De quoi susciter le respect et l'admiration du monde politique, à commencer par Grégory Doucet, le maire de la capitale des Gaules.

"À l'annonce du départ de Jean-Michel Aulas de la tête de l'Olympique lyonnais, je tiens à saluer son remarquable travail de Président. Cinquante titres, plus de 35 ans d'activité, un engagement pour le sport masculin comme féminin. Au nom de la Ville de Lyon, merci !", a écrit l'édile (EELV) sur Twitter.

"Il aura marqué l'histoire du football"

Sur Twitter, la ministre des Sports a aussi salué le travail de l'ancien président lyonnais. " Le match de l’OL hier est à l’image de la fabuleuse remontada que lui a fait faire en 35 ans Jean-Michel Aulas, écrit Amélie Oudéa-Castéra. Un grand dirigeant du foot français dont la vision et l’audace ont donné à Lyon un grand palmarès chez les hommes comme chez les femmes, un grand centre de formation, un grand stade. Le football français continuera d’avoir besoin de lui. Et notamment le foot féminin, qui a pu compter toutes ces années sur son indéfectible engagement et aura besoin de son énergie et de son savoir-faire pour aller au bout de la belle mue amorcée. Merci Jean-Michel Aulas et bravo encore."

L'ancien secrétaire d'Etat chargé des Sports, Thierry Braillard est convaincu de la trace laissée par JMA dans l'histoire du ballon rond tricolore. "Dans le sport, il y a des femmes ou des hommes très rares, qui réussissent à la fois à bâtir, à gagner, à moderniser, à durer. Jean-Michel Aulas a fait de l'OL un grand club européen, masculin et féminin, et il aura marqué l’histoire du football, l’histoire de la ville de Lyon et l'histoire de l'OL."

De son côté, l'ancien président de la CCI Lyon métropole, Emmanuel Imberton, a adressé son "respect éternel" pour "l'ensemble" de l'oeuvre de l'homme de 74 ans. "Heureux de t’avoir accompagné dans de nombreux combats dont celui du grand stade. Merci d’avoir toujours été aux côtés des entrepreneurs lyonnais. Nous, nous savons ce que Lyon te doit. C’est immense et incroyable."

En 36 ans à la tête du club, Jean-Michel Aulas a remporté 50 trophées, équipes masculine et féminine confondues, avec notamment 22 championnats (7 pour les hommes, 15 pour les femmes), 8 Ligues des champions et 11 Coupes de France (9 chez les filles, 2 chez les garçons).