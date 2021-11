OL: Caqueret explique ce que Bosz a apporté

Invité ce mardi de "Rothen s'enflamme", sur RMC, le milieu de l'OL Maxence Caqueret a dit le plus grand bien de son entraîneur Peter Bosz, qui a apporté à Lyon une nouvelle philosophie de jeu, mais pas seulement.

Lancé chez les pros par Bruno Genesio, installé en équipe A par Rudi Garcia, Maxence Caqueret (21 ans) a vu arriver l'été dernier son troisième entraîneur à l'OL: le Néerlandais Peter Bosz. Et visiblement, la cohabitation se passe bien. Voire très bien.

Invité ce mardi de "Rothen s'enflamme", sur RMC, le milieu de terrain lyonnais a reconnu que le début de saison de son équipe est "mitigé" en termes de résultats, mais il a dit le plus grand bien de son nouveau coach, qui l'a utilisé dans 100% des matchs de Lyon en 2021-2022.

>>> Les podcats de Rothen s'enflamme

"Je pense qu'on est sur la bonne voie"

"Ce qui caractérise notre coach, c’est la ressortie de balle de derrière, c’est quelque chose qu’on travaille beaucoup, c’est de là que viennent nos bons matchs et nos belles actions", explique l'international Espoirs. Et si les victoires ne sont pas toujours au rendez-vous, Caqueret prend en général du plaisir avec ce style de jeu. "C’est une tactique qui me correspond, poursuit-il. J’aime beaucoup avoir le ballon, j’ai un assez bon volume de jeu, donc ça marche bien avec mes caractéristiques. Et quand ça marche, je suis le plus content."

"J’ai vu directement la différence avec ce nouveau coach"

Mais pour Maxence Caqueret, Peter Bosz n'a pas seulement apporté de nouveaux systèmes et de nouvelles consignes avec lui. Il a aussi su apporter sa touche au niveau de l'état d'esprit. "J’ai vu directement la différence avec ce nouveau coach, confie-t-il. Il a ramené quelque chose de nouveau, quelque chose qui manquait je pense: cette culture de la gagne, cette envie de se battre ensemble. C’est quelque chose qu’on a retrouvé cette année, et c’est très important pour gagner des titres et des trophées."

Pour cela, il faudra toutefois que l'OL remporte davantage de rencontres. Mais sur ce point-là, Caqueret se veut confiant. "Il faut laisser le temps (faire son effet), c’est encore récent, rappelle-t-il. Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il manque encore de petites choses pour évoluer. Mais je pense qu’on est sur la bonne voie, et qu'on va faire de belles choses cette année."