Rennes-OL: les Bretons infligent une énorme correction aux Lyonnais, qui ont vécu un cauchemar

Le Stade Rennais s’est offert une victoire spectaculaire contre l’OL ce dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (4-1). Face à des Gones totalement dépassés, les Bretons se sont baladés, en proposant un festival offensif à leur public.

Une raclée monumentale. Le Stade Rennais a surclassé l’Olympique Lyonnais dans des proportions spectaculaires ce dimanche, en clôture de la 13e journée de Ligue 1 (4-1). Totalement euphoriques, les joueurs de Bruno Genesio ont fait vivre un véritable cauchemar aux hommes de Peter Bosz, complétement dépassés sur la pelouse du Roazhon Park.

Plus qu’un match de foot, la soirée a pris des allures d’exécution. Avec une équipe qui attaque sans interruption et l’autre qui ne sait plus quoi faire. Sans un énorme Anthony Lopes, les Gones auraient pu être menés 3-0 dès les premières minutes. Mais le gardien portugais a multiplié les sauvetages miraculeux devant Martin Terrier.

L’OL a subi dix-sept tirs avant d’en tenter un

A force de marcher sur son adversaire, Rennes a logiquement fini par ouvrir le score sur une tête de Gaëtan Laborde (45e). Son 10e but de la saison en 17 apparitions (toutes compétitions confondues). De quoi concrétiser une première période à sens unique, lors de laquelle les Bretons ont tenté 12 tirs (dont 8 cadrés) et les Lyonnais… aucun. Ce premier acte de folie a créé pas mal de tensions dans les rangs de l’OL, à l’image du savon que Jérôme Boateng a passé à son capitaine Léo Dubois. Sans se soucier de la hiérarchie sur le terrain.

L’entrée en jeu d’Islam Slimani à la pause, à la place de Bruno Guimaraes, n’a absolument rien changé. Il a même fallu attendre l’heure de jeu pour assister à la première tentative de Lyon (une tête de Lucas Paqueta), alors que les Rennais avaient déjà frappé 17 fois! Entre-temps, Hamari Traoré avait doublé la mise pour la formation d’Ille-et-Vilaine (50e).

Majer en magnifique chef d’orchestre

Adrien Truffert s’est chargé un peu plus tard de corser l’addition en signant le premier doublé de sa carrière (76e, 83e). Pour offrir à la rencontre un score plus en adéquation avec le scénario, même si Paqueta a réduit le score sur penalty dans le temps additionnel (après avoir s’être accroché avec ses coéquipiers pour le tirer). Dans une ambiance survoltée, les Rouge et Noir ont conclu leur récital (25 tirs à 6) sous les "olé" chambreurs d’une foule conquise. Avec une mention spéciale à Lovro Majer, auteur d’un match éblouissant dans l’entrejeu.

Ce quatrième succès de rang à domicile sans prendre de but (une première depuis 2014) permet à Rennes d’enchaîner un septième match sans défaite en L1. Et à Genesio de s’offrir une belle victoire contre son ancien club. Les Bretons, 5es du classement, en profitent pour revenir à 1 point de Nice et Marseille. A deux unités de Lens, dauphin du PSG. Lyon, 7e, va pouvoir profiter de la trêve internationale pour se remettre d’une telle correction.