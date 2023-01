OL: Cherki au PSG, ce serait "une très bonne affaire" estime Juninho, mais pas sans conditions

Dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC, Juninho, ex-directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé sur le jeune Gone Rayan Cherki, pressenti au PSG. Le Brésilien valide cette piste mais met en garde le jeune attaquant de 19 ans face à la concurrence.

Rayan Cherki rejoindra-t-il le PSG au mercato d’hiver? Toujours barré par ses concurrents à l’OL, le jeune attaquant de 19 ans n’a pas encore réussi à s’imposer comme un titulaire dans son club formateur. Avec seulement 18 matchs officiels dans les jambes et un statut de joueur prometteur mais toujours remplaçant, l’hypothèse d’une signature à Paris interroge.

Pour Juninho, qui connait très bien Cherki pour l’avoir vu grandir quand il était directeur sportif de l’OL, le club parisien ferait une "très bonne affaire" en enrôlant le chouchou des supporters lyonnais. "C'est quelqu'un de très très fort techniquement, a confié le Brésilien dans Rothen s’enflamme vendredi sur RMC. Cela dépend de combien va payer le PSG mais je dirais que c'est une très bonne affaire."

"Il a cette capacité de faire la différence, de créer le décalage, c'est sa force"

C'est clair, "Juni" n’a pas trop de doutes sur les qualités du joueur: "Techniquement, il a cette facilité incroyable d'éliminer un adversaire, il bouge bien son corps, le pied gauche et le pied droit c'est pareil pour lui. Il a cette capacité de faire la différence, de créer le décalage, c'est sa force. C'est un joueur qui était apparemment tellement plus fort que les autres qu'il a grandi avec une certaine liberté. Peut-être que ce n'était pas bien parce qu'il pense d'abord à lui, ensuite il pense à lui et encore à lui. A certains moments, il est capable de retarder une action parce que c'est lui qui va donner la passe et pas finir l'action, ça peut parfois faire mal à une équipe. Il est encore jeune. Il va très vite balle au pied mais sur les ballons en profondeur, ça me donne l'impression que ce n'est pas la vitesse idéale pour jouer sur un côté."

"A lui de faire les efforts pour s’adapter au PSG"

Si Juninho n’oublie pas de mentionner que Rayan Cherki peut s’appuyer sur sa relation privilégiée avec Kylian Mbappé, il rappelle aussi que la concurrence au PSG est féroce. Et que le jeune Gone qui, selon lui, "savait qu’il était intouchable" à Lyon, devra l’accepter. "Il va sortir de chez lui, de sa zone de confort, c'est bien. C’est à lui de faire les efforts pour s’adapter au PSG. Même comme ça il y a un risque."

Car pour "Juni", le PSG peut se permettre de laisser son joueur en tribune s’il ne s’est pas bien entraîné durant la semaine. "Quand tu as de l’argent, tu peux faire ça. Quand tu le fais une fois, deux fois… Il va se défoncer à l’entraînement! Vous pensez que quand un joueur arrive à City, Guardiola ne fait pas ça? Si tu ne fais pas comme ça, comment veux-tu gérer un groupe? Tu dois gagner ta place, tu n’es pas Messi, tu n’es pas Neymar, tu n’es pas Mbappé", prévient Juninho.