OL: "De la science-fiction", Aulas dément toute tension avec Textor

Après sa conférence de presse vendredi, Jean-Michel Aulas a tenu à clarifier certaines choses sur Twitter. Le président de l'OL assure travailler "en confiance au quotidien" avec son nouveau boss John Textor.

Pas d’inquiétude, tout va bien se passer. C’est un peu le sens du message qu’a cherché à faire passer Jean-Michel Aulas lors d’une longue conférence de presse de plus d’une heure vendredi. Offensif et énergique, le président de l’OL a demandé du temps et de la patience aux supporters. La situation sportive n’a pourtant rien de rassurante, car à l’heure d’affronter Troyes ce samedi (19h) les Gones pointent seulement à la 10e place du classement, à seize points du podium. Coincés entre Clermont et Reims, ils restent sur un pâle 0-0 contre Brest et vont devoir afficher un autre visage lors de la deuxième partie de saison pour espérer remonter au classement.

"Nous travaillons avec John en confiance"

En attendant, certains ont pu interpréter des déclarations d’Aulas durant son point presse comme une petite pique adressée au nouveau propriétaire John Textor, en particulier lorsqu’il était question du mercato hivernal. "Bruno (Cheyrou, directement du recrutement) avait pris un certain nombre de contacts qui étaient sur le point d’aboutir quand on nous a proposé de repartir sur une solution brésilienne, avec Joao (Gomes), mais il avait déjà donné son accord à un club anglais (Wolverhampton). On était en temps et en heure. On a laissé la priorité de l’information à notre actionnaire, John Textor. Bruno est même allé au Brésil pour discuter avec le joueur. Evidemment, comme les choses ne se sont pas faites, ceux qui étaient pressentis ont plus ou moins bien vécu les choses…", a notamment expliqué Aulas.

Faut-il y voir des premiers désaccords avec Textor ? Absolument pas, assure Aulas. Ce dernier a dégainé sur son compte Twitter, vendredi, dans la soirée, pour démentir toute tension avec son nouveau boss : "A ce stade, ce n’est plus de l’extrapolation, mais de la science-fiction. Heureusement, nous travaillons avec John en confiance au quotidien pour le meilleur OL. Nous allons continuer de construire ensemble ce projet vers l'avenir et la winning mentality."