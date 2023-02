OL: Bientôt la grande réconciliation Aulas-Juninho sur RMC? Rothen se porte candidat

Après la main tendue du président de l'OL Jean-MIchel Aulas pour se réconcilier avec Juninho après des dernières sorties musclées, Jérôme Rothen s'est proposé pour organiser ses retrouvailles dans "Rothen s'enflamme" sur RMC.

Jean-Michel Aulas et Juninho vont-ils se réconcilier? Après des échanges musclés ces dernières semaines, le président de l'OL a amorcé un début d'accalmie ce vendredi, rappelant son admiration pour le Brésilien qu'il avait été cherché en 2001. "C’est là qu’il y a un abîme entre la réalité des faits et la perception des gens. Juninho, je lui ai souhaité un joyeux Noël, une bonne fête pour lui et sa famille. Il est le bienvenu, qu’il vienne."

"JMA" se dit même prêt à aller plus loin avec l'ancien directeur sportif: "On peut déjeuner ensemble. Même à RMC, si RMC veut être le parrain des retrouvailles. Il n’y aucun problème. On n’enlèvera jamais à Juni' ce qu’il a été, un très grand joueur."

"Si je peux être le parrain de ces retrouvailles, ce serait magnifique"

Ce vendredi, Jérôme Rothen s'est montré intéressé pour piloter un éventuel rendez-vous entre les deux hommes. "Je veux bien mais à une condition, que Jean-Michel Aulas appelle Juninho pour s'excuser sur ses propos, qui ont certainement dépassé sa pensée et qui ont fait mal à Juni' et à beaucoup de supporters lyonnais, confie le membre de la Dream Team RMC Sport dans Rothen s'enflamme. Si c'est franc et honnête, appelle Juni. Réglez ce problème entre vous. Si je peux être le parrain de ces retrouvailles, ce serait magnifique. Je suis triste de voir qu'un président historique comme Jean-Michel Aulas et son meilleur joueur de tous les temps à l'OL se chopent comme ça et ont des discours assez durs l'un envers l'autre."

Si en coulisses on joue l'apaisement, la situation sportive est toujours aussi délicate dans le Rhône. Avant la 22e journée, où les Gones iront à Troyes samedi (19 heures), Lyon occupe une inquiétante 10e place, à onze points de l'Europe, et seize du podium.