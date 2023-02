OL: des supporters lyonnais ont manifesté avant le match contre Lens, Cheyrou et Ponsot invités à partir

Suivant l'appel des Bad Gones et de Lyon 1950, plusieurs centaines de supporters de l'OL se sont rassemblés devant le Groupama Stadium ce dimanche soir, avant le match contre Lens, pour exprimer leur mécontentement. Ils ont demandé les départs de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, et des changements à Jean-Michel Aulas.

"Notre Olympique lyonnais, autrefois craint sur le terrain, envié et admiré pour sa gestion, est aujourd’hui moqué, humilié, raillé au grand dam de ses supporters." Via un communiqué publié il y a quelques jours, les Bad Gones et Lyon 1950 - les deux principaux groupes de fans à Lyon - avaient crié leur ras-le-bol quant à la situation actuelle de l'OL, et appelé tous les fidèles du club à un grand rassemblement avant le match de Ligue 1 contre Lens. Un appel qui a été suivi.

Ce dimanche soir, environ une heure avant le coup d'envoi de l'affiche de la 23e journée, plusieurs centaines de supporters se sont ainsi retrouvés sur le parvis du Groupama Stadium, devant la porte A, sous les bureaux de la direction.

Cheyrou et Ponsot particulièrement ciblés

Brandissant de nombreux messages, ces derniers ont notamment demandé les départs du responsable du recrutement Bruno Cheyrou ("Cheyrou dégage"), et du directeur général Vincent Ponsot ("Ponsot out"), scandant pour certains des "direction démission". Le président Jean-Michel Aulas a été invité à nommer un directeur sportif - un poste qui n'existe plus depuis le départ de Juninho fin 2021 - qui aurait la main sur le recrutement et le cadre sportif.

Avec une forte présence policière autour du stade, aucun débordement n'a été à signaler, et tout le monde a ensuite pénétré dans l'enceinte. Pour rappel, l'OL est 10e de Ligue 1 avant le match contre Lens, à 15 points du podium.