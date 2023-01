OL: le communiqué cinglant des supporters lyonnais, qui promettent de "futures actions"

Les Bad Gones et Lyon 1950, les deux principaux groupes de supporters de l’OL, publient un communiqué commun dans lequel ils s’en prennent à leurs dirigeants, entre autres. "Le navire coule paisiblement, personne ne montant au créneau publiquement pour défendre le club", écrivent-ils.

"Où est la fierté de porter le maillot lyonnais? Où est l’orgueil nécessaire à la réussite? Où sont les valeurs de travail, d’abnégation, de solidarité qui fondent une véritable équipe?". Dans un communiqué commun écrit par les Bad Gones et Lyon 1950, les supporters de l’OL expriment leur ras-le-bol, alors que leur club n’est que 8e de Ligue 1, à 12 points du podium, après 17 journées de championnat.

"Qui apporte une plus-value dans la direction sportive?"

"Inexorablement, l’Olympique Lyonnais s’enfonce sereinement, silencieusement dans la médiocrité, pestent-ils. Nous sommes loin du degré d’exigence attendu, les ambitions légitimes d’un club comme le nôtre sont noyées dans une politique sportive illisible au mépris de l’institution et de ses supporters. Le Président a longtemps su s’entourer des bonnes personnes. Pourtant, en ces temps troublés, force est de constater que le navire coule paisiblement, personne ne montant au créneau publiquement pour défendre le club".

"Qui apporte une plus-value dans la direction sportive, si tant est qu'il y ait une stratégie au-delà de revendre au meilleur prix les rares joueurs de valeur pour les remplacer par des échecs?, poursuivent les supporters rhodaniens. Qui aujourd’hui possède la légitimité pour rappeler leurs devoirs aux joueurs vis-à-vis de leur employeur et de leur public?"

"Il ne sera pas question de boycott dans les semaines et mois à venir"

"L'OL est un grand club... sauf sur le terrain où évolue une équipe de milieu de tableau de Ligue 1, écrivent aussi les groupe d’ultras, alors que le club lyonnais ne dispute pas de Coupe d’Europe cette saison au lendemain d’une 8e place finale. Aucune réaction d’ego de ceux ayant fini derrière Lens, Strasbourg ou Nice notamment pour ne pas rééditer une nouvelle campagne européenne affligeante, aucune véritable plus-value de nos recrues estampillées ADN lyonnais".

Enfin, ils annoncent qu’ils n’en resteront pas là, sans préciser la suite des opérations. "Il ne sera pas question de boycott dans les semaines et mois à venir, annoncent-ils. Ce communiqué sera toutefois le point de départ de futures actions ! Et parce que le déclin de l'OL ne peut durer plus longtemps, nous agirons différemment en ciblant les personnes que nous considérons comme étant responsables de cette situation". L’OL, qui accueille Metz (L2) ce samedi en Coupe de France avant de se déplacer à Nantes, est prévenu: une réaction est attendue, car ses supporters perdent patience.