OL: Dubois raconte son expérience à la tête d'une entreprise de glaces

Dans une chronique pour Ouest-France, Léo Dubois est revenu sur son expérience de chef d'entreprise. Depuis l'an dernier, le latéral droit de l'OL est le patron d'un magasin de glaces à Lyon. Un premier pas pour son après-carrière, lui qui s'inspire du management de Jean-Michel Aulas.

Défenseur professionnel avec l'OL, Léo Dubois est aussi devenu depuis l'an passé, entre les deux premiers confinements, un entrepreneur. Le latéral droit français a ouvert à Lyon, dans le 7e arrondissement, un glacier de la firme Mammamia Gelato, une première sur le sol français.

"J’ai un goût pour l’entreprenariat. Au début de ma carrière, je n’étais pas forcément dans cet état d’esprit. Sur mon temps personnel, avant la crise sanitaire, j’allais visiter des entreprises. J’ai découvert l’envers du décor et c’est passionnant, a confié Dubois dans une chronique pour Ouest-France Je rencontrais des patrons pour comprendre leur management, découvrir un processus de décisions. Voir comment ils transmettent une énergie positive pour faire progresser une entreprise."

Dubois inspiré par Aulas

Léo Dubois a acquis pour 5 ans les droits de l'enseigne italienne Mammamia Gelato, pour l'importer en France et développer la marque. Présente dans plusieurs villes du monde dont Dakar ou Miami, l'enseigne promet la confection de glaces italiennes avec des produits locaux. "On veut aussi permettre à des gens peu ou pas qualifiés d’intégrer Mammamia, de pouvoir les faire progresser au sein de la structure en leur proposant un projet de formation en interne afin qu’ils grandissent chez nous et avec nous, a détaillé aussi Dubois, évoquant la 'visée sociale' du projet. Ça m’intéressait aussi de contribuer à favoriser un retour à l’emploi à ceux qui en sont éloignés, de leur faire croire qu’il existe un futur possible."

Encore en phase d'apprentissage" dans le monde de l'entrepreneuriat, Léo Dubois ambitionne d'ouvrir d'autres magasins de l'enseigne en France. De quoi déjà préparer l'après-carrière et d'ici là, profiter du monde du football pour tirer une expérience profitable pour son entreprise. "Le premier manager que je peux écouter, prendre les conseils, c’est Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais. On n’en a jamais parlé ensemble, mais j’apprends énormément de lui, en l’observant au quotidien, à travers nous, a confié Dubois à propos de son président. Je scrute les émotions qu’il laisse transparaître, qu’il nous transmet, ce qu’il partage avec ses équipes. Et c’est assez fort. Il maîtrise tout et j’apprends beaucoup de ses interventions. Dans ces discours, il est toujours positif, conquérant."