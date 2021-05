Ligue 1: comment le PSG, l'OL ou Monaco peuvent encore être champion

Lille possède trois points d’avance en tête de la Ligue 1 à deux journées de la fin et semble bien placé pour remporter le titre de champion de France. Mais les Lillois pourraient encore tout perdre et laisser l’un de leurs trois poursuivants (Paris, Lyon et Monaco) être sacré au soir de la 38e journée, le 23 mai prochain.

Porté par un Burak Yilmaz des grands soirs, Lille a remporté un succès précieux contre Lens (3-0) lors de la 36e journée. Les protégés de Christophe Galtier ont creusé un petit écart avec leurs rivaux dans la course au titre de champion avant les deux dernières journées les dimanche 16 et 23 mai.

Maître de son destin, le club nordiste doit prendre encore quatre points lors de ses deux derniers matchs, la réception de Saint-Etienne et un déplacement à Angers, pour décrocher le quatrième titre de champion de son histoire sans avoir à se soucier de ses concurrents. Mais deux contre-performances ou une défaite des Dogues donneraient une dernière chance de sacre au trio composé du PSG, de l’OL et de Monaco.

PSG champion si…

Tenu en échec par Rennes (1-1) ce dimanche, Paris a connu une semaine compliquée. Entre son élimination en demi-finale de Ligue des champions et cet accroc en championnat, et avant sa demi-finale de Coupe de France à Montpellier, le club francilien a peut-être dit adieu à ses chances de remporter le titre. Mais avec seulement trois points d’avance pour Lille, tout n’est pas (encore) perdu.

Si Lille s’incline lors des deux derniers matchs, les partenaires de Neymar et Kylian Mbappé auront besoin au minimum d’une victoire lors de deux dernières rencontres face à Reims et Brest pour être titrés. Le PSG serait alors à égalité avec le LOSC mais champion à la faveur d’une meilleure différence de buts (+52 contre +40 pour Lille actuellement). Mais si les Dogues prennent un point, Paris devra engranger au moins quatre points. Avec deux nuls ou une seule victoire des Nordistes en deux journées, le club de la capitale sera obligé de remporter ses deux matchs pour remporter un quatrième titre consécutif.

Si Lille perd ses deux matchs, le PSG champion avec une victoire.

Si Lille fait un nul et une défaite, le PSG champion avec un nul et une victoire.

Si Lille fait deux nuls, le PSG champion avec deux victoires.

Si Lille fait une victoire et une défaite, le PSG champion avec deux victoires.

Monaco champion si…

Troisième avec 74 points, Monaco a repris sa marche en avant grâce à sa victoire arrachée à Reims (0-1) sur un but du prometteur Eliot Matazo. Grâce à son espoir belge de 19 ans, le club du Rocher garde la main pour finir sur le podium et disputer la prochaine Ligue des champions. Mieux, le groupe de Niko Kovac peut encore rêver du titre de champion à la faveur d’un gros concours de circonstances.

D’abord, l’ASM doit impérativement gagner ses deux matchs restants contre Rennes à Louis-II puis face à Lens à Bollaert. Ensuite, Monaco doit compter sur deux défaites de Lille et espérer que le PSG ne prenne pas plus de trois points.

Si Lille et le PSG perdent leurs deux matchs, Monaco champion avec deux victoires.

Si Lille perd ses deux matchs et que Paris fait une victoire et une défaite, Monaco champion avec deux victoires.

Si Lille perd ses deux matchs et que Paris fait deux nuls, Monaco champion avec deux victoires.

Lyon champion si…

L’OL a signé un succès important contre Lorient (4-1) ce samedi au terme d’une superbe seconde période. Mais cela n’a pas suffi aux Gonnes pour intégrer durablement le podium de Ligue 1 après cette 36e journée. Quatrième et pour l’instant promise à la Ligue Europa, l’équipe entraînée par Rudi Garcia peut encore caresser l’idée d’être sacrée championne dans treize jours après le multiplex de la J38. Mais une telle issue relève presque du football fiction tant il faudrait que tout tourne dans le bon sens.

Premier élément clé, le club rhodanien doit aller s’imposer à Nîmes puis battre Nice au Groupama Stadium. Cela permettrait alors de revenir à égalité de Lille si le Losc perd ses deux matchs. La différence de buts séparerait alors Gones et Dogues (+40 pour Lille et +36 pour Lyon actuellement). Dans le même temps, il faudrait que le PSG ne gagne aucun de ses deux derniers matchs. Enfin, l’OL doit aussi compter sur le fait que Monaco n’arrive pas à remporter ses deux ultimes rencontres.

Si Lille et Paris perdent leurs deux matchs et que Monaco prend quatre points ou moins, Lyon champion avec deux victoires.

Si Lille perd ses deux matchs, Paris fait deux nuls et que Monaco prend quatre points ou moins, Lyon champion avec deux victoires.

Le calendrier des quatre prétendants au titre

- Lille reçoit Saint-Etienne puis se déplace à Angers

- Paris reçoit Reims puis se déplace à Brest

- Monaco reçoit Rennes puis se déplace à Lens

- Lyon se déplace à Nîmes puis reçoit Nice.