OL: Dugarry exaspéré par les supporters lyonnais qui ont fait la leçon aux joueurs, après la défaite contre le PSG

Dans "Rothen s'enflamme", ce lundi sur RMC, Christophe Dugarry a volé au secours des joueur lyonnais, sermonnés de longues minutes par le groupe d'ultras des Bad Gones après leur débâcle face à Paris (1-4). Pour le consultant, l'intervention des supporters était "totalement déplacée".

Gênante pour certain, méritée pour d'autres, la longue séquence entre les joueurs lyonnais et le capo des Bad Gones a largement fait parler depuis la déroute de l'OL face à Paris (1-4) dimanche soir.

Ce lundi dans "Rothen s'enflamme" sur RMC, Christophe Dugarry n'a pas mâché ses mots à l'égard des ultras rhodaniens. "Depuis bien trop longtemps, les supporters de tous les clubs français ont beaucoup trop de pouvoir. Ils se croient beaucoup plus importants qu'il ne le sont en réalité, même s'ils le sont. Je n'aime pas l'idée de se retrouver juger sur un prétoire, devant une tribune de 10, 15, 20.000 personnes. (...) Je n'aime pas cette façon de faire."

"Te refaire botter le derrière une nouvelle fois par tes supporters..."

Surclassés par des Parisiens sur un petit nuage, les joueurs de l'OL ont vécu un cauchemar sur leur pelouse durant 90 minutes, qui furent aussi longues qu'usantes mentalement. Un calvaire prolongé de quelques minutes de plus, alignés pour se faire fusiller verbalement par leurs fans. "Quand tu viens de prendre un bouillon comme ça, et que tu as vécu un moment ultra difficile, te refaire botter le derrière une nouvelle fois par tes supporters..."

"Attaquer ces jeunes-là, qui donnent tout ce qu'ils peuvent - car à mon avis ils ne peuvent pas donner plus -, c'est totalement déplacé, s'est désolé Dugarry. Surtout aux yeux et au su de tout le monde, avec la télé, face au Paris Saint-Germain. Je trouve que ce n'était pas du tout le moment et pas la bonne solution."

Avec ce nouveau revers, l'Olympique lyonnais occupe la dernière place de Ligue 1 après 4 journées de Championnat. Les joueurs de Laurent Blanc n'ont toujours pas connu la victoire (3 défaites, 1 nul).