OL-PSG: Laurent Blanc a vécu "un cauchemar" lors de la déroute face à Paris

Lourdement battu par le PSG ce dimanche (1-4), Laurent Blanc vit peut-être ses dernières heures sur le banc de l'OL. Le technicien rhodanien, visé par une banderole des supporters, se sait menacé et est en plein "cauchemar".

L'OL touche de plus en plus le fond. Sur un fil depuis le début de la saison, les Gones sont une nouvelle fois tombés à la renverse à domicile ce dimanche, lors de la réception du PSG en clôture de la 4e journée de Ligue 1 (1-4). Déjà éparpillés par Montpellier sur le même score pour leur premier rendez-vous avec leur public, les joueurs de Laurent Blanc ont subi la loi des Parisiens, qui avaient d'ores et déjà pliés l'affaire à la pause en menant 4-0. Le pénalty de Tolisso en fin de match n'y change rien: Lyon est bon dernier du championnat avec un seul point en quatre journées.

>> Revivez OL-PSG (1-4)

Une situation alarmante qui inquiète forcément son entraîneur, visé par une banderole des Bad Gones. "Le début, voire tout le match, a été un cauchemar, dès la 3e minute. Quand un entraîneur n'a pas de résultat il est en danger. Ce n'est pas avec le résultat du jour que je suis dans une situation meilleure, a . Je l'ai déjà dit. Oui j'ai vu la banderole à mon endroit ("Laurent Blanc, si tu n'as plus les cou***** de te battre, démissionne") mais les supporters ont raison d'être déçus du spectacle offert ce soir qui n'est pas bon. Car on n'a pas été assez présent dans le combat et on n'a pas fait mal à l'adversaire dans les deux surfaces."

"On ne peut pas parler de Ligue des champions"

Conscient que tous ses joueurs "ne sont pas au même niveau", Laurent Blanc veut "leur dire la réalité". Et cette dernière est difficile à entendre: l'OL est en crise après à peine quatre matchs et la trêve internationale arrive au bon moment pour remettre l'église au centre du village.

"Ce soir, non, on ne peut pas parler de Ligue des champions. Si on veut honorer un objectif européen, on a vraiment beaucoup de travail. Quand on est dernier, c'est qu'il y a un problème et il faut le déterminer et on en discutera à partir de mercredi, après deux jours de repos. Il faudra dire la vérité. S'il y a vraiment un problème, de personne, de façon de jouer, on verra." Reste à savoir si Laurent Blanc sera toujours sur le banc lyonnais à la reprise, le 17 septembre face au Havre.