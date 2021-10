OL en direct: "Je suis très critique envers moi-même", la conf de Bosz avant Lens

Peter Bosz au sujet de ses changements tardifs, qui ont coûté face à Nice: "J'ai essayé d'expliquer aux joueurs pourquoi j'ai fait des changements si tard. Jusqu'à la fin du match, on était en maitrise... Si j'avais fait un changement, ça aurait pu changer. Puis on a pris un rouge et tout s'est enchainé: but, penalty, but.

Je suis très critique envers mes joueurs, mais aussi critique envers moi-même. J'avais les possibilités de changement, je l'ai pas fait. Pendant le match, on en parlait avec mes adjoints... Mais je vous ai donné mes arguments."