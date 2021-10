OL: enfin le bout du tunnel pour Reine-Adelaïde?

Huit mois après une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche survenue lors de son prêt à Nice, Jeff Reine-Adelaïde voit son retour sur les terrains se rapprocher. Le milieu lyonnais a été aperçu ce jeudi à la séance d’avant-veille du match contre Monaco, prévu samedi à 21h pour la 10e journée de Ligue 1.

251 jours après une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche durant le derby face à Monaco lors de son prêt à Nice, Jeff Reine-Adelaïde (23 ans) aperçoit le bout du tunnel. Le milieu de terrain de Lyon a fait son apparition ce jeudi à la séance d’avant-veille de match des hommes de Peter Bosz, pour préparer la rencontre de samedi (à 21h) contre Monaco. Si l’ancien Angevin ne sera pas dans le groupe pour ce choc, cette étape a de quoi rassurer le staff de Lyon sur l’état de santé du joueur.

Selon les informations de RMC Sport, Reine-Adelaïde avait reçu la semaine dernière le feu vert médical de son chirurgien Bertrand Sonnery-Cottet pour reprendre les séances collectives. Ce qui explique sa présence avec les Lyonnais à l’entrainement depuis mardi.

Une date de retour à la compétition encore inconnue

Bien que le joueur de 23 ans se remette de sa blessure, il est encore tôt pour donner une date de retour à la compétition. L’ancien d’Arsenal devra d’abord effectuer une reprise avec la réserve de l’OL en National 2, qui se fera en fonction des sensations du joueur d’ici fin octobre.

Les Lyonnais sont prévenus, le milieu de terrain ne fera son retour en Ligue 1 pas avant le mois de novembre. Dans les plans de Peter Bosz, le joueur de 24 ans aura à cœur de prouver au technicien néerlandais qu’il a eu raison de vouloir le garder malgré sa longue blessure: "Il (Peter Bosz) a pris de mes nouvelles avant de me signifier qu’il comptait sur moi, même si avant il faut que je retrouve mon niveau", avait-il affirmé en juillet dernier à RMC Sport.

Une preuve de confiance qui a encore plus affirmer son désir de rester dans la durée chez les Gones et de définitivement s’imposer comme un élément important de l’effectif: "Après mes deux blessures, j’ai eu le temps de réfléchir sur ce que je désirais. À présent, je souhaite me stabiliser dans un club, en l’occurrence l’Olympique Lyonnais où je suis sous contrat jusqu’en juin 2024. Juninho (directeur sportif de l’OL) m’a témoigné la confiance nécessaire pour revenir à Lyon et essayer de m’imposer dans cet effectif de qualité", avait-il conclu.