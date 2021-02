OL: Garcia voit la lutte pour le titre comme une "course d'endurance"

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre vendredi (21h) de Ligue 1 entre Brest et l'OL, Rudi Garcia a rappelé sa confiance envers ses joueurs. Le technicien des Gones compte s'appuyer sur ses titulaires pour rivaliser dans cette "course d'endurance" en tête de Ligue 1.

Comme en septembre dernier, l'OL a été battu samedi par Montpellier (1-3). Un petit accroc qui a eu pour conséquence la perte d'une place au classement. L'équipe de Rudi Garcia pointe désormais au 3e rang après 25 journées, derrière le PSG vainqueur samedi de son côté de Nice (2-1).

Mais c'est un moindre mal pour l'OL puisque le LOSC et Monaco, ses deux concurrents pour la lutte dans le haut de tableau, ont eux aussi été accrochés le week-end dernier respectivement par Brest (0-0) et Lorient (2-2). Pour se relancer, l'OL se déplace à Brest ce vendredi (21h), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1.

"Il faut être en mesure de rebondir"

En conférence de presse ce mercredi, Rudi Garcia a relativisé l'importance de cette défaite et a préféré se projeter vers les prochains matchs. "C’est une course d’endurance et il vaut mieux être l’équipe qui gagne le plus. On a perdu une place. Rien n’est fait devant et il se peut que ça reste comme ça pendant un moment. Si on veut se qualifier pour la Ligue des champions, il faut gagner contre Brest et enchaîner une série de victoires, a lancé Rudi Garcia. Brest est une équipe difficile à jouer, bien organisée. Pour nous, ça ne change pas grand-chose. Il faut être en mesure de rebondir. On a fait une grosse série d’invincibilité après Montpellier en septembre dernier. Il faut avoir cette soif de victoires.”

Alors que le PSG et le LOSC ont aussi une compétition européenne à gérer en parallèle du championnat, l'OL peut se consacrer exclusivement à la Ligue 1. Pour autant, malgré la dernière défaite, Rudi Garcia compte sur ses hommes pour trouver la solution. " L’une des solutions aussi, c’est que les 11 titulaires le soient à nouveau pour leur montrer qu’ils ont quand même bien fait jusque-là", a indiqué Garcia, qui compte s'appuyer sur ses habituels titulaires à Brest. Une victoire permettrait en tout cas à l'OL de recoller provisoirement au LOSC.