OL: Govou rétablit la vérité sur son surnom "whisky-coca" avec Luyindula

Ancien attaquant de l'OL et de l'équipe de France, Sidney Govou a longtemps été réputé pour son goût prononcé pour les soirées arrosées. Une simple légende, comme il l'a raconté sur RMC dans l'After Foot.

C’est la fin d’une légende. Invité de l’After Foot ce mercredi sur RMC, Sidney Govou en a profité pour rétablir la vérité au sujet du surnom avec Peguy Luyindula de "whisky-coca", qui lui a collé à la peau une grande partie de sa carrière. A tort, visiblement.

"Ce surnom est sorti d’une journaliste"

"A l’époque, je n’aimais pas le whisky ! (rires) J’ai changé, avec l’âge on aime les bonnes choses, a confié l’ancien attaquant de l’OL (1997-2010) et de l’équipe de France (49 sélections), aujourd’hui consultant pour Canal+. Les gens pensaient qu'on sortait souvent avec Peguy (Luyindula) alors que c'était totalement faux. Peguy était plutôt très casanier. On est sortis 2-3 fois ensemble. Ce surnom est sorti d’une journaliste qui avait fait la bringue avec nous après le premier titre. C’était marrant au départ, tu le prends à la rigolade quand tu es jeune. Avec l’expérience, j’aurais dit stop."

Il s’est tout de même souvenu d’une soirée un peu trop arrosée à l’approche d’un derby contre Saint-Etienne : "Oui, à l’avant-veille, c’était un accident… Je me suis égaré ce jour-là, je regrette, il faut dire la vérité."