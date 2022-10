Toulouse: le capitaine Dejaegere explique comment il a été recruté avec la data

Invité mardi soir de l'After Foot sur RMC, le capitaine du TFC Brecht Dejaegere est revenu sur son arrivée à Toulouse, et notamment sur les raisons de son recrutement. Ce dernier aurait été motivé par l'usage de la data de la part de Damien Comolli et du staff toulousain.

Invaincus depuis trois matchs, les Toulousains ont retrouvé, après leur victoire face à Angers (3-2) le week-end dernier la première moitié du classement en Ligue 1 (9e). Une bonne forme notamment due au capitaine du TFC Brecht Dejaegere.

Mardi soir, le Belge était l'invité de l'After Foot pour revenir sur le bon début de saison du promu; mais aussi pour détailler son parcours. Arrivé sur les bords de la Garonne en 2020 en prêt, en provenance de la Gantoise, le milieu de terrain de 31 ans explique avoir été séduit par "la philosophie et l'ambition" du club, qui était alors en Ligue 2 et voulait retrouver très vite l'élite du football français.

"Ce qui a été déterminant, c'est mon implication dans les dernières passes avant un but"

Surtout, Dejaegere détaille les raisons de son recrutement par le "Tef", appuyé par la data et l'usage de statistiques de la part du président Damien Comolli et du staff. "Oui, ils ont vraiment une philosophie de recrutement basé là-dessus et pour chaque joueur c'est différent", explique-t-il avant de poursuivre : "pour moi, ce qui a été déterminant, c'est mon implication dans les dernières passes avant un but et aussi ma récupération assez haute sur le terrain. C'est l'option pour recruter des joueurs qu'ils ont choisie et pour l'instant ça marche bien."

Souvent positionné dans l'entrejeu avec ses coéquipiers Stijn Spierings et Branco Van den Boomen, le capitaine toulousain explique également la répartition des rôles entre les trois joueurs. "Stijn est la sentinelle et le récupérateur, Branco joue très bien les diagonales et les transversales, les coups de pied arrêtés tandis que moi je suis plutôt le lien qui peut faire une action individuelle ou dans les 15-20 derniers mètres. On parle tous la même langue (le néerlandais), les automatismes sont plus faciles. Surtout que les adversaires ne nous comprennent pas !"

Auteur de deux buts cette saison, contre Montpellier et Angers, Brecht Dejaegere poursuit sa progression avec le TFC en Ligue 1, après une grosse saison en Ligue 2, marquée tout de même par une blessure au mollet qui l'avait tenu écarté des terrains pendant près de deux mois et demi.