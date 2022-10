OL: "Il a été néfaste pour la suite", Govou pas tendre avec Depay

Invité de l'After Foot ce mercredi sur RMC, Sidney Govou est revenu sur le passage à Lyon de Memphis Depay. Un joueur que ne regrette pas l'ancien attaquant des Gones et des Bleus.

"Tout le monde va me dire que c’est un top player. C’est un très bon joueur de foot. Mais…" Invité de l'After Foot ce mercredi sur RMC, Sidney Govou ne s’est pas montré très tendre au moment de revenir sur le passage à Lyon de Memphis Depay. Sans remettre en cause ses qualités ni son génie, il estime que l’attaquant néerlandais a peut-être fait plus de mal que de bien à l’OL sur le long terme.

"Il ne peut pas être un exemple pour les jeunes"

"Tu ne construis pas un joueur, tu construis une équipe. Il y a eu tromperie à ce moment-là. Memphis a été néfaste pour la suite, il ne peut pas être un exemple pour les jeunes. Ça n’enlève rien au côté magnifique du joueur. Il peut être exceptionnel. Il a pu sauver l’équipe sur des matchs. Mais c’est sur la durée que tu construis un club. Et on savait que Memphis allait finir par partir", a souligné l’ancien joueur de l’OL (1997-2010) et de l’équipe de France (49 sélections), aujourd’hui consultant pour Canal+.

"Il ne fait pas partie des joueurs qui restent dix ans dans un club et qui font évoluer un club. Moi j’ai connu des collectifs très forts. Si un joueur commençait à aller trop haut, collectivement on pouvait le rattraper. Juninho, par exemple, était notre meilleur joueur mais il avait un fort caractère. Ce n’était pas évident tous les jours, il râlait énormément, mais on avait un collectif fort. Claudio (Caçapa) pouvait lui dire de sa calmer", s’est souvenu Govou.

Entre son arrivée à l’OL en janvier 2017, en provenance de Manchester United, et son départ libre pour le FC Barcelone à l’été 2021, Depay aura compilé 76 buts et 55 passes décisives en 178 matchs disputés toutes compétitions confondues. Avec quelques souvenirs mémorables, comme ce missile à la dernière seconde face au PSG en janvier 2018 (2-1) ou cette tête lobée deux mois plus tard pour offrir la victoire aux Gones contre l’OM (3-2).