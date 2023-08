OL: "Il nous explique son mal-être", Dupraz analyse la sortie de Blanc après la défaite contre Montpellier

Consultant pour RMC, Pascal Dupraz a estimé lors des Grandes Gueules du Sport que Laurent Blanc exprimait simplement son "mal-être" avec sa sortie étonnante prononcée samedi, après la défaite de l'OL contre Montpellier (4-1) lors de la deuxième journée de Ligue 1. Le coach des Gones a confié qu'il fallait sans doute "changer l'entraîneur".

"Il faut changer l'entraîneur". Samedi, l'OL a été battu (4-1) par Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1 et Laurent Blanc a signé une sortie médiatique étonnante, estimant qu'il fallait peut-être se séparer de lui pour permettre au club rhodanien de repartir de bon pied.

Nommé en remplacement de Peter Bosz en octobre 2022, Laurent Blanc est resté en poste malgré la mise à l'écart de Jean-Michel Aulas en mai dernier. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien entraîneur du PSG semble (déjà) sur un siège éjectable, ou du moins inconfortable. "Je ne sais pas s'il cherche à se faire virer mais il va se faire remplacer, c'est comme ça que je l'entends, a commenté Pascal Dupraz ce dimanche lors des Grandes Gueules du Sport sur RMC. Ce que Laurent Blanc essaie de nous faire avaler, c'est qu'il n'a pas d'équipe et qu'il attend un recrutement conséquent."

"Blanc en oublie qu'il a a quand même une équipe"

"L'OL a une très bonne équipe, qui n'est peut-être pas équilibrée en ce moment et dans laquelle il manque quelques joueurs et non des moindres dont son gardien (Anthony Lopez). Ce qu'il se passe, comme à chaque fois pour les entraîneurs - un métier fabuleux mais ingrat - c'est que la personne qui l'a fait venir et qui dirigeait l'OL (Aulas, NDLR) a été elle-même éconduite, a continué Dupraz. Blanc n'est peut-être pas l'entraîneur voulu par Textor."

Déjà battu par Strasbourg (2-1) lors de la première journée et soumis par la DNCG à un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert, l'OL va devoir rapidement sortir de la crise. "Il nous explique son mal-être en fait, il attend des recrues impatiemment. Il en oublie qu'il a quand même une équipe, a estimé Dupraz. Il sait qu'il ne sera plus l'entraîneur de l'OL, les mauvais résultats vont précipiter les choses. Il est désabusé. A Montpellier, tout le monde est derrière Michel Der Zakarian, ce qui n'est pas le cas à Lyon avec Blanc."

La suite du calendrier ne s'annonce pas simple: dimanche prochain, l'OL se déplacera à Nice et les Gones recevront le PSG le 3 septembre.