OL: "Il va beaucoup mieux", Bosz rassurant pour Tolisso, qui n'a toujours pas joué

Blessé au mollet gauche juste après son arrivée à l’Olympique Lyonnais, le milieu de terrain français Corentin Tolisso n’a toujours pas disputé de match depuis son retour dans le Rhône. Mais l’ex-joueur du Bayern est sur la bonne voie, assure ce jeudi son entraîneur Peter Bosz.

Le retour de Corentin Tolisso se dessine. Tous les supporters de l’Olympique Lyonnais qui rêvaient de revoir l’association Lacazette-Tolisso étaient frustrés, le milieu de terrain n’ayant pas pu prendre part aux premiers matchs amicaux, contrairement à l’ex-Gunner. La faute à "une fatigue musculaire au mollet gauche" ressentie à l’issue de la première semaine de préparation. Mais le champion du monde tricolore (27 ans) n’est plus très loin de retrouver les terrains.

Bosz: "Il se rapproche du groupe"

Même si sa participation au prochain match amical face aux Néerlandais de Willem II reste très incertaine, Corentin Tolisso n’est plus très loin de son premier match avec l’OL depuis le 20 mai 2017, date de sa dernière apparition avec les Gones (face à Nice).

"Il va beaucoup mieux, a indiqué jeudi son entraîneur Peter Bosz. Hier (mercredi), il s’est entraîné pour la première fois avec le groupe. Aujourd’hui il a fait plus et demain encore plus. Il se rapproche du groupe." L’Olympique Lyonnais ouvrira la saison de Ligue 1 le vendredi 5 août avec la réception de l’AC Ajaccio.