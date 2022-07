OL: touché au mollet, Tolisso absent pour le premier match de préparation

Pour le premier match de préparation de l'OL face à Bourg-en-Bresse, Peter Bosz va devoir de passer de Corentin Tolisso. L'international français a ressenti une fatigue musculaire au mollet gauche et est préservé.

Le grand retour de Corentin Tolisso attendra quelques jours. Alors que l'OL dispute son premier match amical de présaison face à Bourg-en-Bresse samedi, l'international français ne fait pas partie du groupe retenu par Peter Bosz.

Il a ressenti une fatigue musculaire au mollet gauche et "suit actuellement un protocole de préparation aménagé dans le but d’être dans les meilleures conditions physiques possibles", précise le club dans un communiqué. À l'exception de l'ancien bavarois, tout le monde est là, y compris Alexandre Lacazette et Johann Lepenant.

Le groupe lyonnais face à Bourg-en-Bresse

Gardiens: Lopes, Bonnevie, Pollersbeck, Riou

Défenseurs: Boateng, Da Silva, Diomande, Dubois, Gusto, Henrique, Lomami, Lukeba, Ozkaçar

Milieux: Aouar, Caqueret, EL Arouch, Lepenant, Paqueta, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes

Attaquants: Barcola, Cherki, Dembélé, Faivre, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi

Objectif Coupe du monde pour Tolisso

De retour dans son club formateur cinq ans après son départ, Corentin Tolisso a un principal objectif: disputer la Coupe du monde avec les Bleus en novembre prochain. Le milieu n’a plus été appelé depuis l’Euro 2021 en raison de blessures à répétition qui lui ont pourri la vie après le titre mondial en 2018. Il espère également ramener l'OL en Coupe d'Europe, après une saison 2021-2022 délicate dans le Rhône.