OL: "Il y a avait des clans…" pourquoi Laurent Blanc a failli partir en cours de saison

Alors qu'il prépare la nouvelle saison, l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, a reconnu ce jeudi que ses débuts à Lyon à l'automne 2022 avait été très compliqués. Au point qu'il a même songé à partir avant la Coupe du monde au Qatar...

Laurent Blanc s'est demandé ce qu'il faisait là... Nous sommes à l'automne 2022 et Jean-Michel Aulas, alors président de l'OL, a appelé le "Le Président" pour succéder à Peter Bosz au poste d'entraîneur. Sa misson? Redresser une équipe plongée dans le doute et la médiocrité.

Si l'ancien sélectionneur de l'équipe de France accepte le challenge, il déchante très vite. "Quand je suis arrivé, j’ai vite compris la situation, elle était plus que compliquée, que ce soit dans le vestiaire, avec les joueurs, confie-t-il jeudi dans un entretien au Progrès. Et j’ai dit à mon staff 'Si on ne change pas les choses je pense sincèrement que l’on va partir.'"

"Je disais 'On n’y arrivera pas'"

Il s'en est fallu de peu pour que Laurent Blanc passe aux actes. Sept mois plus tard, après une secone partie de saison mieux gérée, il reconnaît avoir failli claquer la porte du club en cours de saison. "Oui, c’était dur, je disais 'On n’y arrivera pas, il y a trop de joueurs, certains ne sont pas dans l’état d’esprit du club, il y avait des clans', c’était un constat"

C'est finalement grâce à la longue trêve internationale due à la Coupe du monde au Qatar que Laurent Blanc et son staff vont parvenir à trouver un nouveau départ : "On a pu remonter les niveaux, comme dans une voiture, on met de l’huile et on a fait des choix forts." L'OL a terminé à la 7e place de Ligue 1 .