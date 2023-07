Mercato: l’OL annonce l’arrivée de Santiago Cucci au poste d'Aulas

Santiago Cucci est officiellement le nouveau président exécutif de l’OL, annonce le club rhodanien ce jeudi. Il succède à ce poste à Jean-Michel Aulas.

L’Olympique Lyonnais tient officiellement le successeur de Jean-Michel Aulas. Comme annoncé il y a plusieurs jours, Santiago Cucci est nommé président exécutif du club rhodanien. Le dirigeant américain de 53 ans avait déjà fait ses premiers pas au sein de l’OL la semaine passée.

Le club de John Textor a précisé ses missions dans un communiqué: "Grâce à ses connaissances et ses compétences en développement et en affaires, le nouvel executive president accompagnera le club dans les nouvelles étapes à venir, permettant à l'institution d'évoluer vers un modèle plus flexible et moderne, en phase avec son temps et les attentes, où tout l’ensemble des composantes telles que l’exploitation du stade, de l'Aréna, et plus largement, du site de l'OL Vallée, sont au service du club et ses fans."

"Je ne suis pas Jean-Michel"

"M. Cucci a contribué au succès de plusieurs entreprises mondiales telles que Levi’s Strauss et Dockers, dont il assura la présidence ces trois dernières années", poursuit le communiqué de l’OL. Choisi au départ pour être CEO (chief executive officer) au sein de la structure fondée par John Textor avec l’acquisition, tour à tour, de Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek puis l’OL, il est "délégué" pour le moment au club français.

Comme écrit par RMC Sport le 6 juillet dernier, Santiago Cucci va donc gérer au quotidien l’OL en chapeautant les dirigeants qui sont aux manettes jusque-là, que ce soit aux finances, au juridique et au sportif. Il prend donc, symboliquement parlant, la succession de Jean-Michel Aulas, président-actionnaire et salarié jusqu’en mai dernier: "Je ne suis pas Jean-Michel, je suis Santiago, balayait-il auprès d’une poignée de médias la semaine passée. Je n’ai pas son expérience, sa connaissance. La pression de passer après lui ? Mais non, car je me dis qu’avec l’outil qu’il a construit, y a tout pour réussir."

Santiago Cucci avait déjà pris ses fonctions avant cette officialisation, comme en témoigne sa prise de parole mercredi pour annoncer que l’OL faisait appel des sanctions de la DNCG.