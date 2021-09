OL: Juninho explique pourquoi Marcelo n'a pas encore quitté le club

Sanctionné par l’OL pour son comportement à Angers et écarté du groupe professionnel depuis, Marcelo ne jouera plus avec l’équipe première. Les dirigeants lyonnais lui cherchent une porte de sortie. Le joueur a refusé toutes leurs propositions jusqu’à maintenant.

La présentation en grande pompe de l'Allemand Jérôme Boateng a été l’occasion pour l’OL de clarifier une bonne fois pour toutes la situation d'un autre défenseur central d'expérience, le Brésilien Marcelo, écarté par son entraîneur, Peter Bosz. "On ne compte plus sur Marcelo", a tranché le directeur sportif Juninho.

"Marcelo est à la disposition de l’équipe de National 2. Le coach a six défenseurs centraux. Avec Jérôme (Boateng), il aura d’autres priorités", a précisé Vincent Ponsot, le directeur général du football. "Il y a des pays où le mercato n’est pas terminé", a souri pour sa part le président Jean-Michel Aulas, avec peut-être une idée derrière la tête.

Juninho: "Il avait la proposition d'au moins deux clubs"

Et pour cause, le Brésilien a reçu des propositions, auxquelles il n’a pas souhaité donner suite, pour l’instant. "Marcelo a reçu des propositions pour partir, peut-être meilleures que la nôtre, a d’ailleurs reconnu Juninho. On l’a libéré s’il voulait partir. C’est son choix de ne pas partir. Il a décidé de ne pas y aller. Il avait la proposition d’au moins deux clubs, il a fait le choix de ne pas accepter pour l’instant."

Marcelo a été écarté du groupe professionnel pour mauvais comportement après la déroute à Angers le 15 août. Des discussions ont été engagées pour un départ dans la foulée alors qu’il avait signé en mars une prolongation de deux ans. Pour l’heure, il va continuer de s’entraîner avec la réserve.