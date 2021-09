OL: Boateng ne redoute pas ses retrouvailles avec Messi

Présenté ce mercredi, Jérôme Boateng a justifié son choix de rejoindre l'OL pour deux saisons alors qu'il avait d'autres propositions. Le défenseur central allemand s'est aussi exprimé sur un certain Lionel Messi, qui ne lui a pas laissé que des bons souvenirs.

Il est "impatient de commencer un nouveau chapitre". Libre depuis son départ du Bayern Munich, où il a passé les dix dernières années, Jérôme Boateng a fait le choix de s’engager pour deux saisons en faveur de l’OL. Tout a été très vite dans ce dossier et la présentation de l’international allemand de 33 ans, champion du monde en 2014, a eu lieu ce mercredi, au lendemain de la clôture du mercato estival. "Je tiens à remercier le président, Juninho, Vincent (Ponsot). J’ai senti un accueil extrêmement chaleureux, une grande confiance. Il y a un effectif de grande qualité avec beaucoup de jeunes. Je vais essayer de les aider. Je suis fier d’être ici et impatient de jouer dans cet incroyable stade", a expliqué Boateng, qui constitue un renfort de poids pour les Gones.

Son palmarès avec le Bayern parle pour lui : neuf titres consécutifs en Bundesliga de 2013 à 2021, cinq coupes et cinq Supercoupes d'Allemagne, deux Ligues des champions, deux Supercoupes de l'UEFA et deux Coupes du monde des clubs. Plusieurs clubs étaient intéressés par son profil avant l’offensive décisive de l’OL. "Ça a été un mercato long de mon côté, j’ai reçu différentes offres. L’important pour moi était d’avoir un feeling. J’ai longtemps discuté avec Peter Bosz, j’ai pris très vite ma décision. Je remercie les clubs qui m’ont fait des offres, mais je suis content d’être ici. Je connais ce club depuis tout petit. C’est un honneur pour moi de faire partie de ce groupe. Je veux apporter mon expérience au club et dans le vestiaire, avec tout ce que j’ai appris au Bayern et une sélection : une mentalité de gagnant", a-t-il développé.

"Je me demande qui peut dire qu’il a eu une bonne expérience avec Messi"

Forcément, Boateng a eu droit à une question sur Lionel Messi, qui lui avait fait si mal un soir de mai 2015 lors d’une demi-finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le Bayern. A-t-il décidé de venir en France pour se confronter à nouveau à l’Argentin et aux autres stars du championnat ? Appréhende-t-il de recroiser la route du sextuple Ballon d'or ? "La Ligue 1 était déjà attractive. Mais ce mercato fou a donné encore plus d'attrait. Ça peut expliquer en partie ma venue mais ce n'est évidemment pas la seule raison. Messi ? J'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences contre lui. C'est normal. Je me demande qui peut dire qu’il a eu une bonne expérience avec Messi", a-t-il répondu. Reste à savoir s’il sera prêt pour le premier PSG-OL de la saison programmé le 19 septembre au Parc des Princes, alors que son dernier match remonte au 22 mai.

"J’ai tout fait pour rester en forme de mon côté, je veux retrouver mon état de forme, car la seule manière d’aider l’équipe est d’être à 100% pour jouer vite", a-t-il simplement indiqué, sans donner de date précise sur ses possibles débuts avec l'OL. Après la trêve internationale, Lyon accueillera Strasbourg le 12 septembre (20h45).